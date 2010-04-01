Томенко: Все местные выборы состоятся 27 марта 2011 г.

В случае внесения изменений в Конституцию Украины в части пролонгации срока деятельности местных органов власти выборы во все местные органы, даже те, где прошли внеочередные выборы, состоятся 27 марта 2011 года.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, сегодняшнее голосование за соответствующее решение означает, что Верховная Рада взяла за основу подход, который был предложен командой БЮТ после того, как была отменена дата проведения местных выборов 30 мая 2010 года.

Он отметил, что в связи с этим следующей датой проведения местных выборов, которая отвечает законодательству, может быть дата 27 марта 2011 года.

«Сегодняшнее голосование означает, что если завершится процесс внесения изменений в Конституцию, то следующие выборы во все органы местного самоуправления состоятся 27 марта 2011 года, и это касается и тех органов местного самоуправления, которые были избраны на внеочередных выборах», - сказал Н.ТОМЕНКО. По его словам, сегодняшний подход означает, что все выборы состоятся в один день.

По словам Н.ТОМЕНКО, внесение изменений в Конституцию заберет право у некоторых органов местного самоуправления, которые были избраны на внеочередных выборах, отсрочить новые выборы.

Кроме того, отметил вице-спикер, Верховная Рада проведет парламентские слушания относительно необходимости изменения избирательного законодательства. «Сегодня очевидно, что кроме внесения изменений в Конституцию, важнейшим является принятие нового избирательного законодательства, чтобы сформировать местное самоуправление из ответственных перед избирателями людей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 апреля, ВР направила на заключение Конституционного Суда законопроект относительно установления одинаковых сроков полномочий (по 5 лет) местных советов и председателей городов и сел, и назначения их выборов на 27 марта 2011 года.

Сейчас предусмотрено, что депутаты городских советов избираются сроком на пять лет. При этом сельские, поселковые и городские председатели избираются территориальными общинами сроком на четыре года.