ГЛАВНОЕ на 1 апреля (день)

Основные события первой половины сегодняшнего дня

Финансы

На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,9150/7,9245 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9120/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9150/7,9245 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2693, к 12:00 цены поднялись до 0,2695/0,2698. В России курс доллар-рубль снизился, и к 12:00 установился на уровне 29,3650 (-0,0950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3489/1,3491, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,6725/10,6945, к 12:00 цены повысились до 10,6795/10,6960.

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Средний курс покупки/продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,89/7,93 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 31 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,91-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 0,5% по сравнению с 31 марта и сегодня составляет 10,58 грн./евро, курс продажи – на 0,6%, до 10,73 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,64 грн./евро, по продаже – в пределах 10,67-10,85 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 31 марта незначительно изменился и сегодня составляет 0,2628/0,2694 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2655 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,84-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,60 грн./евро, курс продажи – на 0,3% – до 10,71 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,40-10,67 грн./евро, по продаже – в пределах 10,70-10,75 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 31 марта почти без изменений – 0,2633/0,2695 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2670 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2680-0,2730 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,90/7,928 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2630/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,85/7,92 грн., евро – 10,45/10,75 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,863/7,928 грн., евро – 10,54/10,74 грн., рубль – 0,2640/0,2700 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 1 апреля, составляет: гривни к доллару США – 7,925, к евро – 10,682108, к российскому рублю – 0,26868.

Фондовый рынок

Фонд государственного имущества Украины (ФГИ) планируетпродать на фондовой бирже 4,885% государственного пакета акций ОАО «Днеправиа».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, Фонд госимущества провел независимую оценку приватизируемого пакета «Днеправиа» с целью его дальнейшей продажи на фондовой бирже. В соответствии с проведенной оценкой его начальная стоимость составит 1 млн. 445,6 тыс. грн.

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ФГИ планирует выставить 39,647% акций киевского ЦУМа на фондовой бирже.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, Фонд госимущества провел независимую оценку приватизируемого пакета ЦУМа с целью его дальнейшей продажи на фондовой бирже. В соответствии с проведенной оценкой его начальная стоимость составит 25 млн. 618 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2009 года Фонд госимущества объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% госпакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ). Стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляла 25 млн. 618 тыс. грн.

В феврале 2010 года ФГИ отменил объявленный ранее приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).

Новости ТЭК

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики решила выдать лицензии на поставку газа по регулируемому тарифу четырем газоснабжающим компаниям.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение НКРЭ приняла на заседании в четверг.

Лицензии, в частности, будут выданы ОАО «Полтавагаз», ОАО «Харьковгоргаз», ОАО «Киевоблгаз» и ОАО «Севастопольгаз».

Лицензии будут выданы в связи с истечением срока действия предыдущих, на 5 лет.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с первым заместителем главы правительства России Игорем ШУВАЛОВЫМ вопросы цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Администрации Президента состоялось заседание рабочей группы по вопросу подготовки визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину в мае.

Выступая на встрече с лидерами партий политических и общественных организаций, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что во время участия в заседании рабочей группы обсудил с участником от российской стороны – первым заместителем главы правительства РФ И.ШУВАЛОВЫМ – и другие актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, цены на газ для Украины.

«Как поворачивается язык сегодня у так называемой оппозиции комментировать действия власти, правительства по переговорам с Россией, чтобы изменить условия газового контракта? Где совесть у людей, которые сдали национальные интересы? Они подписали контракт, который сегодня является ярмом на шее всего украинского народа, всей промышленности», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

В качестве примера он напомнил, что сегодня Германия на границе получает газ по 200 долларов за тысячу кубометров, а Украина – по 304 доллара. Президент отметил, что такая ситуация является недопустимой и ее необходимо исправлять.

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Кабинет министров Украины поддержал инициативу Министерства промышленной политики и рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики сохранить льготную цену на природный газ для 6 химических предприятий, которые производят азотные удобрения, на ІІ квартал т.г.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минпромполитики со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании правительства 31 марта.

Как отметил министр промышленной политики Дмитрий КОЛЕСНИКОВ, принятие этого решения вызвано сложным экономическим положением азотных предприятий, суммарный убыток которых по итогом 2009 года составил 1 млрд. 923,8 млн. грн.

«В случае увеличения цены на природный газ с 205 до 318 долл., начиная со второго квартала 2010 года, и учитывая сезонное падение экспортных цен и спроса на азотную продукцию в ІІІ квартале текущего года, азотные предприятия будут работать убыточно, что приведет к их неплатежеспособности и возможной остановке», - цитирует пресс-служба министра.

При этом, по расчетам Минпромполитики, в случае непринятия данного решения Кабмином суммарный убыток указанных химпредприятий по итогам текущего года мог бы достичь 3,8 млрд. грн.

Строительство

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство в марте т.г. выросла на 1,60%, или 62 долл., – до 3 957 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

По данным компании, за указанный период стоимость земельных участков выросла в Киево-Святошинском районе – на 2,49% (160 долл.) – до 6 580 долл./сотка, Бородянском – на 2,19% (41 долл.) – до 1 914 долл./сотка, Кагарлыкском – на 1,23% (18 долл.) – до 1 473 долл./сотка, Иванковском – на 1,56% (17 долл.) – до 1 107 долл./сотка, Обуховском – на 1,97% (91 долл.) – до 4 717 долл./сотка, Фастовском – на 1,24% (14 долл.) – до 1 184 долл./сотка, Барышевском – на 2,94% (33 долл.) – до 1 157 долл./сотка, Макаровском районе – на 1,60% (30 долл.) – до 1 905 долл./сотка, Вышгородском – на 1,84% (54 долл.) – до 2 984 долл./сотка, Переяслав-Хмельницком – на 1,41% (15 долл.) – до 1 065 долл./сотка, Васильковском – на 1,20% (30 долл.) – до 2 559 долл./сотка, Броварском районе – на 2% (58 долл.) – до 2 963 долл./сотка, Белоцерковском – на 0,53% (6 долл.) – до 1 202 долл./сотка и Бориспольском районе – на 0,02% (1 долл.) – до 4 104 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу объектов в 11 районах Киевской области составляет: в Макаровском районе – 11%, в Бориспольском – 11%, в Васильковском – 16%, в Киево-Святошинском – 21%, в Броварском – 8%, в Обуховском – 10%, в Бородянском – 4%, в Вышгородском – 10%, в Кагарлыкском – 3%, в Барышевском – 1%, в Фастовском – 2%, в Белоцерковском – 1%, в Иванковском – 1%, в Переяслав-Хмельницком – 1%.

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На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в марте т.г. выросла на 0,39% (7 долл.) - до 1 686 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1 292 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 688 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период рост стоимости 1 кв. м жилья зафиксирован в Днепровском – на 0,17% (2 долл.) – до 1 384 долл., Дарницком – на 0,45% (6 долл.) – до 1 292 долл., Деснянском – на 0,13% (2 долл.) – до 1 323 долл./кв. м, Оболонском – на 0,19% (3 долл.) – до 1 711 долл., Печерском - на 0,44% (12 долл. ) – до 2 688 долл./кв. м, Соломенском – на 0,52% (8 долл.) – до 1 519 долл., Святошинском – на 0,51% (7 долл.) – до 1 396 долл., Шевченковском – на 0,42% (9 долл.) – до 2 192 долл./кв. м и Подольском – на 0,55% (9 долл.) – до 1 556 долл., Голосеевском районе – на 0,45% (8 долл.) – до 1 691 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

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Литовская компания BT-Invest, инвестиционно-строительная компания «Столица» и девелоперская компания HCM Group (обе – Украина) объявили об объединении своих девелоперских активов.

Об этом УНИАН сообщили в компании НСМ.

Согласно сообщению, подписание соответствующего протокола состоялось 24 марта 2010 года.

В компании отметили, что окончательное структурное и организационное слияние компаний планируется закончить в 2011 году, после чего будет определен состав акционеров, их доли и организационная структура нового объединения. Реструктуризация компаний при слиянии не подразумевает сокращения персонала прежних компаний. Председателем наблюдательного совета создаваемого объединения стал Игорь БЕЗЗУБ (BT-Invest).

В этом году новое объединение планирует закончить строительство и сдать в эксплуатацию жилищно-офисный комплекс "Южные врата" по пр. Бажана/ул. Завальной, 8а (общая площадь – 160 251 кв. м с социально-бытовой инфраструктурой на 15 633 кв. м, в том числе фитнес-клуб сети Sport Life на 2 078 кв. м), офисно-жилой комплекс "Вертикаль" по Ковальскому переулку, 17, жилищно-офисный комплекс "Golden Park" по ул. Шамрыло, 4б (общая площадь – 54 099 кв. м), бизнес-центр класса А "Щекавицкий" по ул. Фрунзе, 23-25, жилой дом по ул. Крамского, 9.

Вновь созданная компания планирует сосредоточить усилия прежде всего на развитии проектов торговой недвижимости. Также в этом году планируется закончить проектирование и согласование нескольких перспективных проектов в жилом и офисном сегментах.

(УНИАН)