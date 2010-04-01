ВР отказалась проводить слушания о вступлении в Таможенный союз

Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О проведении парламентских слушаний на тему: «О перспективах вступления Украины в Таможенный союз с участием Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 218 народных депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале.

Голосовали за это решение фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.

Cлушания предусматривалось провести 21 апреля.