ВР отказалась проводить слушания о вступлении в Таможенный союз
14:20, 01 апреля 2010Разное
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На захотели ПР, КПУ и Блок Литвина...
Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О проведении парламентских слушаний на тему: «О перспективах вступления Украины в Таможенный союз с участием Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации».
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 218 народных депутатов из 412, зарегистрированных в сессионном зале.
Голосовали за это решение фракции Партии регионов, КПУ и Блока Литвина.
Cлушания предусматривалось провести 21 апреля.
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