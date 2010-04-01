Лавров посетит Украину

Министр иностранных дел России Сергей ЛАВРОВ 9-10 апреля 2010 года совершит визит в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил официальный представитель МИД России Андрей НЕСТЕРЕНКО.

«9-10 апреля запланирован визит ЛАВРОВА в Украину, в ходе которого запланировано проведение третьего заседания подкомитета по международному сотрудничеству Российско-Украинской межгосударственной комиссии, возглавляемой ЛАВРОВЫМ и министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО», - сказал А.НЕСТЕРЕНКО.

По его словам, в рамках данного подкомитета созданы и работают шесть подкомиссий: по вопросам взаимодействия с новыми вызовами и угрозами, по урегулированию региональных конфликтов, по Азово-Керченскому урегулированию, по вопросам пограничной консульской проблематики, по сотрудничеству в международных организациях.

А.НЕСТЕРЕНКО сообщил, что на заседании подкомитета будут предметно рассмотрены вопросы, входящие в компетенцию указанных подкомиссий. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств двух стран намерены обсудить и другие актуальные вопросы российско-украинского сотрудничества, важнейшие международные проблемы, в частности, проблематику европейской безопасности, ход Приднестровского урегулирования.

А.НЕСТЕРЕНКО отметил, что предстоящая встреча С.ЛАВРОВА и К.ГРИЩЕНКО будет третьей за последние два месяца, что свидетельствует об активном политическом диалоге между Россией и Украиной.