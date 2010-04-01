Правительство подготовило проект программы своей деятельности

Кабинет Министров подготовил проект программы своей деятельности, которая будет предусматривать мероприятия по повышению уровня и качества жизни в Украине, которые будут осуществляться на основе экономических и социальных реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, проект Программы деятельности правительства рассмотрел Правительственный комитет по вопросам развития отраслей экономики.

"Повышение уровня и качества жизни людей должно быть на вершине пирамиды и опираться на методы и механизмы достижения этой цели – экономические и социальные реформы. Основой должно стать новое качество роста отечественной экономики", - сказал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании комитета.

Первый вице-премьер поручил участникам заседания внести изменения в структуру документа и некоторые разделы Программы деятельности правительства для более точного соответствия целям и задачам избирательной программы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.КЛЮЕВ также подчеркнул необходимость более качественно выписать основные приоритеты реформ в направлении поддержки отечественного товаропроизводителя, создания базы для долгосрочного экономического роста.

Кроме проекта Программы деятельности правительства на заседании был обсужден проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год. Предложения и дополнения от каждого министерства будут внесены в проекты этих документов.