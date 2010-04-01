Процедуру банкротства предприятий нужно сократить
Предлагает Минэкономики
Министерство экономики Украины предлагает сократить процедуру банкротства предприятий.
Соответствующие законопроект подготовлен Минэкономики и размещен на сайте министерства.
В частности, законопроектом предлагается определить срок на проведение процедуры распоряжения имуществом должника в 12 месяцев, максимальный срок санации – 18 месяцев.
В Минэкономики отмечают, что в результате принятия законопроекта становится невозможным злоупотреблять процедурой оспаривания решений судов на разных стадиях расследования по делам о банкротстве.
В настоящее время процедура банкротства в Украине чрезмерно продолжительная из-за неопределенности конкретных сроков для реализации отдельных прав и обязанностей участников процесса, отмечают в Минэкономики.