В КНР индекс деловой активности вырос на 2,1%

Китай. В марте 2010 года индекс деловой активности в промышленном секторе, рассчитываемый HSBC Holdings Plc и Markit, вырос на 2,1% по сравнению с февралем.

Китай. В марте 2010 года индекс деловой активности в промсекторе, рассчитываемый Китайской ассоциацией логистики и закупок (China Federation of Logistics and Purchasing), вырос на 5,9% по сравнению с февралем.

Комментарий. Китайские бизнесмены изначально верят только в хорошие перспективы. Теперь нужен рост и еще раз рост экономики.