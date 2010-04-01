Мировая экономика. В феврале 2010 года пассажирооборот авиакомпаний мира увеличился на 9,5%, по сравнению с февралем 2009 года.

Мировая экономика. В феврале 2010 года объем грузоперевозок авиакомпаний мира увеличился на 26,5%, по сравнению с февралем 2009 года.

Комментарий. Кризис завершился. Люди стали больше летать и перевозить товаров. Похоже, теперь льготных скидок от авиакомпаний не дождешься.