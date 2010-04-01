В еврозоне уровень безработицы достиг 10%
16:49, 01 апреля 2010Разное
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Еврозона. В феврале 2010 года уровень безработицы в странах еврозоны вырос до 10% с 9,9% в предыдущем месяце.
Италия. В феврале 2010 года уровень безработицы остался прежним - 8,5%.
Германия. В феврале 2010 года уровень безработицы сократился с 8,1% до 8,0%.
Комментарий. Проблема безработицы не хочет покидать Европу. Или европейцы отучились работать, или просто подходящей работы нет. В любом случае, безработица - проблема ЕС на ближайший год.
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