В еврозоне уровень безработицы достиг 10%

Еврозона. В феврале 2010 года уровень безработицы в странах еврозоны вырос до 10% с 9,9% в предыдущем месяце.

Италия. В феврале 2010 года уровень безработицы остался прежним - 8,5%.

Германия. В феврале 2010 года уровень безработицы сократился с 8,1% до 8,0%.

Комментарий. Проблема безработицы не хочет покидать Европу. Или европейцы отучились работать, или просто подходящей работы нет. В любом случае, безработица - проблема ЕС на ближайший год.