В еврозоне потребительские цены выросли на 1,5%

Еврозона. В марте 2010 года потребительские цены выросли на 1,5%, по сравнению с мартом 2009 года.

Италия. В марте 2010 года индекс цен потребителей вырос на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 1,4%.

Комментарий. Вот и верь после этого людям. У них там безработица растет, тогда почему цены идут вверх. Явно пособия очень высокие.