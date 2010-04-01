В еврозоне потребительские цены выросли на 1,5%
16:52, 01 апреля 2010Разное
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Еврозона. В марте 2010 года потребительские цены выросли на 1,5%, по сравнению с мартом 2009 года.
Италия. В марте 2010 года индекс цен потребителей вырос на 0,3%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против марта 2009 года - на 1,4%.
Комментарий. Вот и верь после этого людям. У них там безработица растет, тогда почему цены идут вверх. Явно пособия очень высокие.
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