В Италии и Франции индекс цен производителей вырос на 0,1%

Италия. В феврале 2010 года индекс цен производителей вырос на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля - на 0,4%.

Франция. В феврале 2010 года индекс цен производителей вырос на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля - на 1%.

Комментарий. Если население готово платить, то почему бы производителям не поднять цены.