В Италии и Франции индекс цен производителей вырос на 0,1%
16:55, 01 апреля 2010Разное
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Италия. В феврале 2010 года индекс цен производителей вырос на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля - на 0,4%.
Франция. В феврале 2010 года индекс цен производителей вырос на 0,1%, по сравнению с предыдущим месяцем, а против февраля - на 1%.
Комментарий. Если население готово платить, то почему бы производителям не поднять цены.
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