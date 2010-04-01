Evraz Group в 2009г. вместо прибыли получил убыток в 1,3 млрд долл.

Россия. По итогам 2009 года чистый убыток Evraz Group составил 1,261 млрд долл., по сравнению с 1,859 млрд долл. чистой прибыли за 2008 год.

Россия. По итогам 2009 года чистый убыток ОАО "ГАЗ" (входит в группу "ГАЗ") вырос на 15,3%, по сравнению с 2008 годом.

Комментарий. Российский бизнес, далекий от нефти и газа, получает одни убытки.