Evraz Group в 2009г. вместо прибыли получил убыток в 1,3 млрд долл.

17:01, 01 апреля 2010
Разное
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Россия. По итогам 2009 года чистый убыток Evraz Group составил 1,261 млрд  долл., по сравнению с 1,859 млрд долл. чистой прибыли за 2008 год. 

Россия. По итогам 2009 года чистый убыток ОАО "ГАЗ" (входит в группу "ГАЗ") вырос на 15,3%, по сравнению с 2008 годом.   

Комментарий. Российский бизнес, далекий от нефти и газа, получает одни убытки.

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