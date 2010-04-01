Верховная Рада назначила Костусева председателем АМКУ
17:45, 01 апреля 2010Разное
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"За" проголосовали 242 депутата
Верховная Рада Украины назначила Алексея КОСТУСЕВА председателем Антимонопольного комитета Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 242 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
После голосования А.КОСТУСЕВ заявил, что «большая часть специалистов Антимонопольного комитета сохранилась». «Это высококвалифицированные, порядочные и деполитизированные люди, это сильная команда», - сказал он.
В то же время А.КОСТУСЕВ отметил: «Конечно, необходимо будет привести еще новых людей, но костяк, безусловно, останется».
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