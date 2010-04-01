Фракция БЮТ заблокировала работу парламента

Заседание Верховной Рады Украины закрыто. Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что закрывает заседание из-за невозможности продолжать работу ВР, поскольку Бютовцы заблокировали трибуну.

Перед этим В.ЛИТВИН продолжил работу парламента до 18.15.

Следующее заседание состоится завтра в 10.00.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ заблокировала работу ВР, требуя вернуться к голосованию за проекты постановлений о назначении внеочередных выборов ряда председателей сельских и поселковых советов, которые не были поддержаны.Народные депутаты от БЮТ заблокировали работу Верховной Рады Украины.

Депутаты от БЮТ после нескольких нерезультативных голосований выступили с требованием вернуться к рассмотрению ранее неподдержанных проектов постановлений. Однако положительное голосование по данному поводу не состоялось, после чего депутаты от БЮТ заблокировали работу Верховной Рады.

На вечернем заседании парламента народные депутаты поддержали 67 постановлений относительно проведения внеочередных выборов сельских и поселковых советов 20 июня 2010 года, в то же время не поддержали 9 проектов постановлений по этому вопросу.