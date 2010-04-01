Анонс на 2 апреля

10-00 - Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины (ул.. Грушевского, 5).

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11-00 – Состоится заседание Комитета экономических реформ

11-00 - В медиа-холдинге «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «МВФ и Украина: перспективы дальнейшего сотрудничества». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский (ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-00 - Пресс-конференция народного депутата, главы Оппозиционного Кабмина Сергея Соболева на тему: «Первые действия Оппозиционного правительства» (“Главком”, ул. Институтская, 24/7, 3 этаж, оф. 6).

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- В Запорожье в рамках I-й открытой научно-практической конференции «Основные источники финансирования проектов модернизации систем городского теплоснабжения» состоится пресс-конференция при участии первого заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Руслана Крамаренко, городского председателя г. Запорожья Евгения Карташова, генерального директора ГП «Агентство развития жилищно-коммунального хозяйства» Дмитрия Приймы, представителей международных финансовых организаций (пр-т Ленина, 206, Запорожский горсовет, малый зал, 2 этаж.