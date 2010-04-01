Главное на 1 апреля (вечер)

Хроника дня

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Назначения: ВР назначила Рябченко председателем ФГИУ

Верховная Рада Украины назначила Александра РЯБЧЕНКО председателем Фонда государственного имущества Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 245 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

А.РЯБЧЕНКО, отвечая на вопрос депутатов относительно приватизации Одесского припортового завода, сказал, что завод был «приватизирован плохо и ошибочно». При этом он отметил, что в соответствии с законодательством Украины это предприятие «вообще не подлежит приватизации».

А.РЯБЧЕНКО считает, что Одесский припортовый завод должен остаться в собственности государства и получить от государства инвестиции. По его словам, «это интересное и необходимое для государства предприятие».

ВР назначила Костусева председателем Антимонопольного комитета

Верховная Рада Украины назначила Алексея КОСТУСЕВА председателем Антимонопольного комитета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 242 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

После голосования А.КОСТУСЕВ заявил, что «большая часть специалистов Антимонопольного комитета сохранилась». «Это высококвалифицированные, порядочные и деполитизированные люди, это сильная команда», - сказал он.

В то же время А.КОСТУСЕВ отметил: «Конечно, необходимо будет привести еще новых людей, но костяк, безусловно, останется».

Председателем НКРС назначен Олийнык Кабинет Министров Украины своим распоряжением № 695-р от 31 марта т.г. назначил председателем Национальной комиссии регулирования связи (НКРС) Владимира ОЛИЙНЫКА, который занимает должность члена комиссии с 2004 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

По информации пресс-службы, Сергей КОЛОБОВ, занимавший должность главы комиссии с мая 2008 года, переведен на должность члена комиссии.

ВР назначила Плаксюка председателем Госкомтелерадио

Верховная Рада Украины назначила Юрия ПЛАКСЮКА председателем Государственного комитета телевидения и радиовещания.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 237 народных депутатов из 430, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, соответствующее решение поддержали 165 депутатов из фракции Партии регионов, 10 – от БЮТ, 11 – от НУ-НС, 27 – от КПУ, 20 – от Блока Литвина и четверо внефракционных.

Как сообщал УНИАН, до этого назначения Ю.ПЛАКСЮК занимал должность заместителя председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, на которую был назначен Верховной Радой в апреле 2005 года.

Политика: Фракция БЮТ заблокировала работу парламента

Заседание Верховной Рады Украины закрыто. Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН отметил, что закрывает заседание из-за невозможности продолжать работу ВР, поскольку Бютовцы заблокировали трибуну.

Перед этим В.ЛИТВИН продолжил работу парламента до 18.15.

Следующее заседание состоится завтра в 10.00.

Как сообщал УНИАН, фракция БЮТ заблокировала работу ВР, требуя вернуться к голосованию за проекты постановлений о назначении внеочередных выборов ряда председателей сельских и поселковых советов, которые не были поддержаны.Народные депутаты от БЮТ заблокировали работу Верховной Рады Украины.

Депутаты от БЮТ после нескольких нерезультативных голосований выступили с требованием вернуться к рассмотрению ранее неподдержанных проектов постановлений. Однако положительное голосование по данному поводу не состоялось, после чего депутаты от БЮТ заблокировали работу Верховной Рады.

На вечернем заседании парламента народные депутаты поддержали 67 постановлений относительно проведения внеочередных выборов сельских и поселковых советов 20 июня 2010 года, в то же время не поддержали 9 проектов постановлений по этому вопросу.

Власть: Кабмин подготовил проект программы своей деятельности Кабинет Министров подготовил проект программы своей деятельности, которая будет предусматривать мероприятия по повышению уровня и качества жизни в Украине, которые будут осуществляться на основе экономических и социальных реформ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, проект Программы деятельности правительства рассмотрел Правительственный комитет по вопросам развития отраслей экономики.

"Повышение уровня и качества жизни людей должно быть на вершине пирамиды и опираться на методы и механизмы достижения этой цели – экономические и социальные реформы. Основой должно стать новое качество роста отечественной экономики", - сказал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании комитета.

Первый вице-премьер поручил участникам заседания внести изменения в структуру документа и некоторые разделы Программы деятельности правительства для более точного соответствия целям и задачам избирательной программы Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

А.КЛЮЕВ также подчеркнул необходимость более качественно выписать основные приоритеты реформ в направлении поддержки отечественного товаропроизводителя, создания базы для долгосрочного экономического роста.

Кроме проекта Программы деятельности правительства на заседании был обсужден проект Государственной программы экономического и социального развития Украины на 2010 год. Предложения и дополнения от каждого министерства будут внесены в проекты этих документов.

ТЭК: Представители НАК “ЭКУ” утратили доминирующее положение в Набсовете “Днепроэнерго”

Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» (г. Запорожье) на собрании 1 апреля приняли решение об обновлении Наблюдательного совета общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, акционеры, в частности, решили отозвать из органа управления представителей НАК «Энергетическая компания Украины» - экс-президента НАК Владимира ЗИНЕВИЧА, экс-вице-президента Александра ЩЕРБАТЮКА, начальника отдела договорной работы Вадима СОЛОМЧЕНКО.

Вместо них в состав Набсовета "Днепроэнерго" введены президент НАК «ЭКУ» Петр ОМЕЛЯНОВСКИЙ, вице-президент Александр ПОЗДНЯКОВ, а также экс-председатель правления «Днепроэнерго» Юрий БОЧКАРЕВ.

Членами Набсовета переизбраны в качестве юридических лиц НАК «Энергетическая компания», ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания», Dtek Holdings Ltd, а также Алексей ЗАХАРЧУК (также является членом Набсоветов ОАО "Донецкоблэнерго" и ОАО "ПЭС-Энергоуголь").

Таким образом, мажоритарный акционер «Днепроэнерго» НАК «ЭКУ» сократило свое присутствие в Набсовете общества с 4 до 3 представителей. Всего в НС компании 7 членов.

Справка УНИАН. ОАО "Днепроэнерго" (г. Запорожье) – ведущая энергогенерирующая компания Украины. Основной вид деятельности – производство электрической и тепловой энергии. Компания зарегистрирована 14 июля 1995 года.

Уставный фонд "Днепроэнерго" составляет 149 млн. 185,8 тыс. грн.

В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт, что составляет 29% установленной мощности всех ТЭС Украины. Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВт.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2009 году "Днепроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.

Акционеры «Днепроэнерго» повторно приняли решение об увеличении уставного фонда Акционеры энергогенерирующей компании ОАО «Днепроэнерго» на общем собрании 1 апреля повторно приняли решение об увеличении уставного фонда на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн., которое уже принималось в августе 2007 года и неоднократно обжаловалось миноритарными акционерами в различных судебных инстанциях.

Об этом УНИАН сообщил заместитель начальника Департамента корпоративного управления НАК «Энергетическая компания Украины» Игорь МАЛЫЙ.

По его словам, повторное утверждение решения о допэмиссии и о присоединении ООО «Инвестиционное общество» было принято в связи с решением Запорожского апелляционного хозяйственного суда от 5 марта т.г., который по иску миноритарных акционеров признал проведенным с нарушениями законодательства и отменил решение об увеличении уставного фонда, принятое на собрании акционеров компании 27 августа 2007 года.

«Поэтому акционерам было предложено повторно проголосовать данный вопрос», - сказал И.МАЛЫЙ, не уточнив количество акционеров, поддержавших проведение допэмиссии, а также миноритариев, обжаловавших решения общего собрания от 7 августа 2007 года.

Напомним, Кабинет министров Украины своим распоряжением (от 13 июня 2007 года №407-р) разрешил НАК «Энергетическая компания Украины» на общем собрании акционеров ОАО «Днепроэнерго» голосовать за увеличение уставного фонда компании. Акционеры «Днепроэнерго» на собрании 27 августа 2007 года решили увеличить уставный фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тыс. грн.. в связи с присоединением к обществу ООО «Инвестиционное общество» (входит в ДТЭК). Увеличение УФ должно было проводиться путем дополнительного выпуска 2 млн. 43 тыс. 434 простых именных акций номиналом 25 грн. В результате этой допэмиссии ООО «Донбасская топливно-энергетическая компания» (ДТЭК) консолидировала 44,279% акций ОАО «Днепроэнерго».

В 2007 г. решение собрания акционеров об увеличении УФ обжаловало ООО «Инвестиционная компания «Бизнес-Инвест» (миноритарный акционер генкомпании), которое посчитало, что его интересы были нарушены.

21 декабря 2007 года Запорожский апелляционный хозяйственный суд признал недействительными все решения собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года, в том числе и об увеличении уставного фонда. Противоположная сторона обжаловала данное решение суда. И 25 января 2008 г. ВХСУ своим постановлением отменил решение Запорожского апелляционного хозсуда. В конце января 2008 г. ООО ИК «Бизнес-Инвест» обжаловало в Верховном суде Украины постановление ВХСУ от 25 января т.г., подтверждающее законность увеличения УФ «Днепроэнерго».

8 апреля Хозяйственная палата Верховного суда Украины удовлетворила кассацию ООО «Бизнес-Инвест» на решение Высшего хозяйственного суда Украины и признала незаконными все решения общего собрания акционеров ОАО «Днепроэнерго» от 27 августа 2007 года.

Справка УНИАН. В состав "Днепроэнерго" входят Запорожская, Криворожская, Приднепровская ТЭС суммарной установленной мощностью 8175 МВт (29% установленной мощности всех ТЭС Украины).

Компания эксплуатирует 25 энергоблоков мощностью от 150 МВт до 800 МВ.

Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 50%+1 акция генкомпании, ООО "ДТЭК" – 47,46% акций.

В 2009 году "Днепроэнерго" увеличило чистый убыток в 14,5 раза – до 236,049 млн. грн., по сравнению с 2008 годом.

Moody`s подтвердило долгосрочный рейтинг ДТЭК

Международное рейтинговое агентство Moody`s подтвердило долгосрочный корпоративный рейтинг ДТЭК на уровне «B2», прогноз – «негативный».

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ДТЭК. Согласно сообщению, Moody`s также исключил ДТЭК из списка компаний с возможным последующим понижением рейтинга, находящихся под наблюдением Moody’s.

В департаменте объяснили, что подтверждение рейтинга агентство связывает с успехом компании в возобновлении действующих краткосрочных кредитных линий, ожиданием позитивных финансовых результатов компании за 2009 год, несмотря на неблагоприятное макроэкономическое развитие и значительное падение потребления электроэнергии в Украине, а также с политической стабилизацией в Украине после президентских выборов.

По оценке Moody`s, ДТЭК доказал свою способность успешно возобновлять действующие кредиты и привлекать новое банковское финансирование даже в кредитно-неблагоприятной среде.

При этом прогноз «негативный» основывается на низком макроэкономическом прогнозе Украины и мнении о том, что ситуация в украинской банковской системе остается напряженной, что может сдерживать ликвидность ДТЭК и возможности компании по краткосрочному банковскому рефинансированию.

В этом контексте Moody`s отмечает, что будущее развитие рейтинга ДТЭК зависит от способности и желания компании адаптировать свою бизнес-стратегию и корректировать капитальные инвестиции в соответствии с возможностями ее денежного потока.

Справка УНИАН. ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче и обогащению угля, генерации и дистрибуции электроэнергии.

В угольный блок ДТЭК входят ОАО «Павлоградуголь» (объединяющее десять шахт), ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса» и пять обогатительных фабрик. По итогам 2009 года доля ДТЭК в угледобывающей отрасли Украины составила 24,4%.

Блок генерации представлен ООО «Востокэнерго» и ассоциированной компанией ОАО «Днепроэнерго», в которой ДТЭК владеет 47,5% акций. По итогам работы в 2009 году доля этих компаний в тепловой генерации Украины составила: «Востокэнерго» – 25,3%, «Днепроэнерго» – 20,5%.

ООО «Сервис-Инвест» и ОАО «ПЭС-Энергоуголь» в составе ДТЭК представляют блок дистрибуции электроэнергии, их доля закупки в ГП «Энергорынок» в 2009 году составила 7,7%.

Финансы: Объем золотовалютных резервов Украины превысил 25 млрд. долларов

Объем золотовалютных резервов Национального банка Украины (НБУ) по состоянию на конец марта т.г. составил 25,125 млрд. долл. (на конец февраля т.г. - 24 млрд. 148,1 млн. долл. - УНИАН).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель группы советников председателя Нацбанка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции в четверг.

«Мы покупаем валюту не для того, чтобы зафиксировать курс… Мы покупаем, потому что мы хотим поддержать адекватное денежное предложение, адекватное в фазе разогрева экономики, мы покупаем для того, чтобы пополнить международные валютные резервы… 25,125 млрд. долл. - такие наши резервы. Это практически тот уровень, который мы имели год назад – на 400 млн. долл. меньше», - пояснил В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом, он подчеркнул, что в отличии от прошлого года, эти средства не заимствованные, а полученные от продажи валюты населением, нерезидентами и экспортерами.

Относительно состояния монетарных агрегатов, В.ЛИТВИЦКИЙ сообщил, что по состоянию на 29 марта т.г. монетарная база в Украине с начала прошлого месяца выросла на 4,1%, в прошлом году за март – на 2,3%. С начала т.г. рост монетарной базы составил 1,8%, в прошлом году за январь-март - «минус» 4,9% по монетарной базе.

Рост денежной массы с 1 по 29 марта составил – 2%, в прошлом году за март - «минус» 1%. С начала года масса выросла на 0,6%, а в прошлом году за январь-март она сократилась на 9,6%.

Говоря о прогнозном уровне экономического роста Украины, В.ЛИТВИЦКИЙ выразил мнение, что по итогам т.г. необходимо ориентироваться на рост ВВП 3-4%. При этом он назвал недостаточно амбициозными правительственные прогнозы по инфляции в 2010 году на уровне 13,1%.

«Я предложил бы вариант следующий, как минимум инфляцию ориентировать на уровне меньше уровня предыдущего года 12,3%, как максимум, чтобы она не выходила из показателя, который измеряется двузначным числом… Максимум – меньше 10%, минимум – меньше, чем в прошлом году», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Представитель Нацбанка считает, что возможное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги может быть нейтрализовано по своему влиянию на инфляцию путем снижением спроса на другие товары и услуги, а также снижением инфляции по другим сегментам.

«50% потребительской корзины – это продовольственные товары. Если правительство и все, кто причастен к принятию решений, смогут направить тенденцию движения продовольственных товаров не на повышение, а хотя бы на удержание стабильного курса, не говоря уже о понижении цен, мы сможем нейтрализовать повышение тарифов», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

Также он считает приемлемым планирование дефицита государственных финансов Украины в 2010 году на уровне 6,7% от ВВП. Эксперт также высказался за целесообразность предусмотреть возможность ежеквартального пересмотра госбюджета.

Курс: Межбанк закрылся котировками 7,9220/7,9250 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9120/7,9260, к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9245. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях – 7,9220/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9240.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2688/0,2693, к 12:00 цены поднялись до 0,2695/0,2698. К закрытию цены сконцентрировались в диапазоне 0,2695/0,2696. В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,4075 (-0,0525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3475/1,3560. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,6725/10,6945, к 12:00 цены повысились до 10,6795/10,6960. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6905/10,6985.

Столица: Fitch подтвердило рейтинги Киева на уровне «B-», прогноз «негативный» Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги г. Киева: долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" с "негативным" прогнозом и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте "B".

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, одновременно агентство понизило национальный долгосрочный рейтинг города с уровня "AА-(ukr)" до "A(ukr)". Прогноз по национальному долгосрочному рейтингу – "негативный".

Рейтинговое действие отражает повышение рисков рефинансирования, подверженность валютному риску, а также ухудшение бюджетных показателей города и сократившуюся позицию ликвидности. Рейтинги также учитывают статус города, как столицы Украины, и его хорошо диверсифицированную экономику. "Негативный" прогноз отражает повышение риска рефинансирования по долговым обязательствам с погашением 15 июля 2011 г. и неопределенные перспективы по бюджету города на 2010 г., который еще предстоит утвердить.

По данным Fitch, прямой долг Киева повысился до 5,6 млрд. грн. на конец 2009 г., или 47,3% текущих доходов (2008 г. - 33,1%). Прямой долг в значительной мере состоит из номинированных в долларах США долгосрочных облигаций, представляющих собой участие в кредите, на общую сумму 700 млн. долл., что подвергает город валютному риску. Киеву предстоит рефинансирование 50% прямого долга в июле 2011 г., включая внутренние кредиты на сумму 1,2 млрд. грн. и облигации, представляющие собой участие в кредите, на 200 млн. долл. С учетом сокращающейся позиции ликвидности у города, амортизация долга в будущем значительно увеличит давление в плане рефинансирования на его бюджет. Условный риск у Киева является умеренным и обусловлен, главным образом, долгом компаний госсектора города.

Статус Киева, как столицы Украины, продолжит поддерживать его рейтинги, так как Fitch полагает, что способность города получить доступ к краткосрочной ликвидности от национального казначейства является сглаживающим фактором применительно к повысившемуся риску рефинансирования. Экономика столицы является диверсифицированной и обеспечивает широкую налоговую базу для бюджета Киева, при этом поддерживая показатели благосостояния выше среднего уровня по стране. На долю Киева приходилось 18,9% ВВП страны, и его экономика испытает благоприятное воздействие при возможной стабилизации национальной экономики в 2010 г.

Агро: Закупочные и оптово-отпускные цены на птицу в I кв. снизились на 20% Закупочные и оптово-отпускные цены на птицу в I квартале текущего года уменьшились на 20%.

Об этом УНИАН сообщили в ассоциации “Союз птицеводов Украины”.

Согласно сообщению, в то же время, закупочные и оптово-отпускные цены на свинину снизились на 15%.

В ассоциации отмечают, что для малых и средних предприятий эти цены являются ниже себестоимости продукции. “К тому же, это снижение цены происходит на фоне увеличения себестоимости производства, поскольку постоянно растут в ее структуре затраты на зернофураж, горючее, газ, электроэнергию, запасные части и тому подобное”, – говорится в сообщении.

Производители отмечают, что сегодня в Украине самые низкие оптово-отпускные цены за 1 кг мяса бройлеров – 1,77 долл. США (для сравнения: в Российской Федерации – 2,07 дол. США, в США – 2,31 долл. США, в странах ЕС - 2,3-2,7 долл. США).

Автопром: “ЗАЗ” начал выпуск автобусов ZAZ A10C

Запорожье. 1 апреля. УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАО "ЗАЗ" г. Запорожье) вывел на рынок новый автобус ZAZ A10C.

Как сообщили УНИАН на предприятии, салон нового автобуса имеет 24 сиденья и рассчитан на 62 пассажира. На ZAZ A10C установлены двигатель фирмы DEUTZ, автоматическая коробка передач, мягкая пневмоподвеска, автобус оборудован также гидроусилителем руля.

Пол салона низкий, а ступени на передних и задних дверях отсутствуют, что, по данным предприятия, делает процесс посадки/высадки удобным и быстрым, что особенно важно для пожилых людей.

Цена нового автобуса в дилерской сети – от 565 тыс. грн.

Соцполитика: В Польше зарегистрировано более 180 тысяч заявок граждан Украины

В Польше в 2009 году было зарегистрировано более 180 тысяч заявок на трудоустройство граждан Украины, что более чем на 20% выше показателей предыдущего года.

По данным Министерства труда и социальной политики Польши, имеющимся в распоряжении УНИАН, в прошлом году на трудоустройство украинцев зарегистрировано более 95% всех таких заявок.

Около 5 тысяч заявок зарегистрировано на граждан Беларуси, 2,7 тысяч - граждан Молдовы и около 700 - для россиян.

В министерстве не уточнили, сколько и каких заявок было зарегистрировано в различных сферах польской экономики, отметив, что эти данные пока не готовы.

Как сообщал УНИАН, Польша с июля 2007 года разрешила гражданам Украины, Беларуси и России работать в стране без официального разрешения, а лишь с зарегистрированной заявкой на трудоустройство. С февраля прошлого года в перечень стран включена Молдова.

По этой схеме граждане этих стран могут работать в Польше без официального разрешения на протяжении шести месяцев года во всех сферах экономики.

Украинцы в Польше преимущественно работают на строительстве, в сельском хозяйстве и присматривают за детьми и людьми преклонного возраста.

Польша увеличила выдачу виз украинцам на 20%

Консульства Польши в Украине в прошлом году выдали около 440 тысяч виз, что на 20% больше показателей 2008 года.

По данным Министерства иностранных дел Польши, которые есть в распоряжении агентства УНИАН, граждане Украины получили больше половины всех выданных Польшей в 2009 году виз.

Второе место заняли граждане Беларуси (около 150 тысяч виз), а третье – граждане России (120 тысяч).

Польша в прошлом году увеличила выдачу шенгенских виз украинцам до 280 тысяч с 230 тысяч в 2008 году, а национальных - до 160 тысяч со 110 тысяч в 2008 году.

Больше всего виз среди 5 польских консульств в Украине выдало консульство во Львове - свыше 270 тысяч.

В целом в прошлом году польские консульства выдали около 800 тысяч виз, почти 700 тысяч из которых получили граждане Украины, Беларуси и России.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Польша из-за обострения визовых правил в связи со вступлением страны в Шенгенскую зону сократила выдачу виз гражданам Украины на 40% - до 350 тысяч.

Польша ввела визовый режим для украинцев осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, но выдавала их до 2008 года бесплатно и по либеральным правилам.