ДАЙДЖЕСТ СМИ за 2 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Власть не спешит показывать свои доходы», в котором пишет - члены Кабмина и президент не торопятся выполнять закон, который требует обнародовать свои декларации за 2009 год…

http://delo.ua/vlast/politika/vlast-ne-speshit-svoi-dohody-139133/

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Также «Дело» в материале «Киевстар» зарабатывает на абонентах больше всех» пишет - абоненты мобильного оператора «Киевстар» самые разговорчивые. По итогам прошлого года они больше всех тратили на связь…

http://delo.ua/lifestyle/tehnologii/kievstar-zarabatyvaet-na-abonentah-vseh-139126/

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«Дело» в материале «Абрамович проиграл в суде «Привату» пишет – российский металлургический холдинг «Евраз Групп» Романа Абрамовича проиграл судебный спор одному из предприятий группы «Приват». Истец – горнообогатительный комбинат «Сухая Балка», подконтрольный «Евразу», требовал от Криворожского железорудного комбината (КЖРК), управляемого «Приватом», возместить более 21 млн. грн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/abramovich-proigral-v-sude-139125/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Модернизированное предложение» пишет - переговоры о создании газотранспортного консорциума с участием России и Украины зашли в тупик. По этой причине премьер-министр Николай Азаров вчера предложил первому заместителю премьер-министра РФ Игорю Шувалову ограничиться участием в модернизации украинской ГТС. В "Газпроме" согласны участвовать в проекте газотранспортного консорциума лишь при условии покупки контрольного пакета акций украинской ГТС…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1347330

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Сахар просит разрешения» пишет - на украинском рынке сахара разгорелся скандал вокруг распределения разрешений на ввоз сахара-сырца из стран ВТО. Как стало известно изданию, крупнейшие сахаропроизводители пообещали правительству сохранить оптовые цены на уровне 7,5 тыс. грн. за тонну, если Кабмин аннулирует выданные ранее квоты на ввоз сахара-сырца и распределит их заново. В правительстве готовы пойти на этот шаг, но настаивают на снижении оптовой цены до 6-6,5 тыс. грн./т, что позволит продавать его в рознице по 7-8 грн./кг.

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1347317

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Издание «Экономические известия» в материале «Пришел новый продавец госимущества» пишет – назначение главой ФГИ Александра Рябченко было самым дискуссионным вопросом вчерашнего заседания Рады (по квоте КПУ). Последние две недели он исполнял обязанности руководителя фонда в должности первого замглавы. Александр Рябченко заявил, что его ведомству удастся пополнить казну на 10 млрд. грн. за счет приватизации. Значит, предстоит распродажа…

http://eizvestia.com/state/full/4195083

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Также «Экономические известия» в публикации «Кризис покровительствует нашим» пишут – девальвация гривни стала надежным союзником украинских производителей и расширила их присутствие на полках магазинов. Обесценивание национальной валюты повысило цены на импортные товары. Нестабильность курса и ожидания заставляли импортеров перестраховываться и закладывать в стоимость прогнозируемый курс доллара на уровне беспоставочных форвардов, которые уже не раз достигали отметки в 14 грн. за доллар. На фоне этого строительные гипермаркеты переключились на украинские товары…

http://eizvestia.com/markets/full/4195072

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«Газета по-киевски» в материале «Самый дорогой в Киеве пасхальный кулич - 580 грн.» пишет – издание исследовало где, почем и какие продают куличи к Пасхе…

http://mycityua.com/articles/country/2010/04/02/001308.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Капитан судна, брошенного в Аравийском море: «У пиратов мне было понятнее» пишет – украинские моряки неделю стоят в 13 милях от индийского порта Кочин. Испанское судно Atlantic Project с 21 украинцем на борту находится в международных водах с отключенной механикой, без топлива, а потому без кондиционеров, холодильников, душа. Готовят еду на мангале, питаются по чуть-чуть, чтобы протянуть подольше. Кончается пресная вода... Троим из них нужна медпомощь, одному – операция…

http://www.segodnya.ua/news/14127374.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Генплан Киева: офисы на левом берегу, жилье – на правом» пишет – градостроители определили, что границы Киева расширяться не будут, а предельная емкость строительства жилья до 2025 года составит 45 млн. "квадратов". Метро на Троещину заменят трамваем…

https://economics.unian.net/rus/detail/42113

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Резервы для армии: если стрелять некому, то и патроны не нужны...» пишет – ВСУ добивает хроническая нехватка финансов, ВВТ и горючего. А самое главное - в 2011 году срок контрактов истекает у более 11 тысяч офицеров. Если положение дел в армии не изменится, то ее у нас не будет...

https://economics.unian.net/rus/detail/42165

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Выплата "сверхсоциалки": в оппозиции требовали, во власти - определяются» пишет – выплата повышенных зарплат и пенсий с начала года так и не началась. Кабмину поручено определиться со временем. Именно определиться, а от предшествеников "регионалы" требовали…

https://economics.unian.net/rus/detail/42071

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Нефтяникам пробьют штрафной» пишет – суды слишком легко приняли сторону ТНК-ВР в споре с антимонопольными органами России, допустив при этом массу ошибок. К такому выводу пришла коллегия судей Высшего арбитражного суда (ВАС), а значит, шансы ФАС наказать нефтяников на 26,1 млрд руб. растут…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/02/230154

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Издание «Известия» в публикации «Нефть не подкачает» пишет - к 2020 году треть населения Земли останется без нефти и газа, заявил президент Мексики Фелипе Кальдерон, открывая XII Международный энергетический форум. Углеводороды - как доллар, иронизируют опрошенные "Известиями" эксперты, только и слышно: вот-вот обрушится, ресурсы вот-вот закончатся. В реальности "черного" и "голубого" золота хватит лет на сто. А громкие заявления помогают получить деньги от международных структур, спонсирующих альтернативную энергетику…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140360/

(УНИАН)