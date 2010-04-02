Фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум ВР

Фракция БЮТ заблокировала трибуну и президиум Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, двери, через которые обычно заходит в президиум председатель ВР Владимир ЛИТВИН и его заместители, заблокированы креслом.

Первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН заявил, что народные депутаты из фракции БЮТ будут блокировать работу Верховной Рады Украины, пока не будут выполнены их требования перераспределить парламентские комитеты между оппозицией и коалицией.

«Мы предлагаем сейчас ЛИТВИНУ создать соответствующую рабочую группу по перераспределению парламентских комитетов и подготовить соответствующий проект постановления по квотам, как этого требует Регламент (Верховной Рады)», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что оппозиция претендует на комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады, комитет по вопросам бюджета и комитет по вопросам свободы слова и информации, а также комитет по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией и комитет по вопросам правосудия.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля фракция БЮТ приняла решение отозвать своих депутатов из руководящих должностей во всех парламентских комитетах.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразил мнение, что такое решение фракции только дестабилизировало работу парламента. По словам В.ЛИТВИНА, лидеры фракций должны решить вопрос относительно распределения комитетов на заседании Согласительного совета.