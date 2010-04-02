Литвин: 13 апреля ВР примет госбюджет-2010 без обсуждения

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что 13 апреля парламент примет закон о государственном бюджете на 2010 год без обсуждения, если фракция БЮТ будет продолжать блокировать трибуну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил во время пресс-конференции.

По его словам, если фракция БЮТ будет продолжать блокировать трибуну, то на следующей пленарной неделе (с 13 по 16 апреля – УНИАН) первым вопросом будет рассмотрено постановление о перераспределении народных депутатов в комитетах, также ВР рассмотрит Программу социально-экономического развития Украины и государственный бюджет на 2010 год в целом.

В.ЛИТВИН отметил, что государство не может жить без бюджета из-за блокирования парламентской трибуны. По его словам, при таких обстоятельствах необходимо будет принимать бюджет в целом. «Если будет заблокировано, то выходит, что нечего обсуждать, всем все понятно», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что, в случае принятия бюджета и подписания его Президентом Украины, закон о бюджете начнет действовать во втором полугодии, поэтому дальше медлить нет смысла.

На уточняющий вопрос журналистов, каким образом будет приниматься бюджет, если будет блокироваться трибуна, председатель Верховной Рады сказал: «Я думаю, что они (фракция БЮТ – УНИАН) устанут».

«Вы прекрасно понимаете, что спецназ в Верховную Раду Украины никто же заводить не имеет права, это только депутаты могут просить депутатов найти понимание», - добавил председатель парламента.

Как сообщал УНИАН, народные депутаты от БЮТ сегодня заблокировали президиум, трибуну парламента и правительственную ложу. “Бютовцы” настаивают на рассмотрении вопроса о перераспределении комитетов Верховной Рады между коалицией и оппозицией.

Из-за блокирования пленарное заседание до сих пор не началось.