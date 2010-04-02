ГЛАВНОЕ на 2 апреля (день)

Основные события первой половины дня

Приватизация

В команде лидера объединенной демократической оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО считают, что премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ готовит механизмы для дальнейшей незаконной приватизации объектов государственной собственности через соответствующие кадровые назначения.

Об этом говорится в статье "Нетайный союз меча и орала", опубликованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Правительство Н.АЗАРОВА восстановило 38-летнего Эдуарда СТАВИЦКОГО в должности председателя правления Национальной акционерной компании "Надра Украины". На первый взгляд, правительство якобы продемонстрировало законопослушность: решение о восстановлении известного "комбинатора" принято на основании судебного решения, вынесенного по результатам рассмотрения иска Эдуарда СТАВИЦКОГО о незаконности его увольненияправительством Ю.ТИМОШЕНКО. Но это лишь на первый взгляд", - говорится в статье.

На сайте напоминают, что правительство нынешнего лидера оппозиции также было вынуждено по требованию суда восстановить Э.СТАВИЦКОГО в должности руководителя этой компании, но ненадолго - он в тот же день был уволен. "И такой была реакция правительства Ю.ТИМОШЕНКО на коррупционное решение суда", - отмечается в статье.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, "СТАВИЦКИЙ – это марионетка хорошо организованной, полностью обеспеченной группы, которая таким нечестным способом продолжает думать, что она может забирать у государства собственность".

"Проблема не в СТАВИЦКОМ, а проблема в том, кто является его хозяином, кто за ним стоит и кто направляет его действия, кто обеспечивает нечестные решения в судах и силовых структурах в интересах таких ставицких", - считает лидер оппозиции.

В статье напоминается, что именно во времена руководства Э.СТАВИЦКИМ компанией "Надра Украины" будущий Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уже через три месяца своего премьерства в 2006 году успел стать владельцем исторической правительственной резиденции "Межигорье", а ближайшее его окружение – получить 19 лицензий на добычу нефти и газа. "Кстати, и два здания Национальной акционерной компании "Надра Украины", расположенного в центре Киева (по ул. Владимирской, 34 и Золотоворотском переулке, 9) общей площадью около 5 тысяч гектаров, также уже были подготовлены для дальнейшей "персональной прихватизации" через якобы кипрскую компанию", - отмечается в статье.

"К сожалению, общество оставило это незамеченным и помогло "бедному" обладателю правительственного "Межигорья" и 140 гектаров земли переселиться в президентскую резиденцию. А вдруг и из дома на Банковой В.ЯНУКОВИЧ впоследствии не захочет съехать? Хотя, в конечном итоге, с помощью своего соратника Василия ДЖАРТЫ, который сейчас хозяйничает в Крыму, и Э.СТАВИЦКОГО можно подумать и о другом имуществе. Следовательно, широкие массы миллиардеров знакомятся с бытом нового, но не советского, как говорил литературный Великий комбинатор, а президентского села", - резюмируется в материале.

Предпринимательство

Глава Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ планирует сократить штат комитета на 21%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В комитете также отметили, что пока не владеют информацией о том, был ли подписан соответствующий приказ.

Кроме того, М.БРОДСКИЙ отказался от средств, предусмотренных в текущем году на финансирование Украинского фонда поддержки предпринимательства (УФПП).

Как прокомментировали в пресс-службе комитета, М.БРОДСКИЙ обосновывает такое решение тем, что фонд предоставляет кредитование для бизнеса, и, таким образом, должен сам себя обеспечивать.

В УФПП УНИАН подтвердили информацию о сокращении финансирования. Там отметили, что в проекте Госбюджета-2010 было заложено около 200 млн. грн. на его финансирование в этом году. Кроме того, в фонде сообщили о рассмотрении вопроса о возможной его ликвидации, а также о возможном сокращении всех региональных представительств Госкомпредпринимательства.

Финансы

Украина и Международный валютный фонд добились значительного прогресса в переговорах по вопросу возобновления финансирования, однако ряд вопросов остается нерешенным, отметил заместитель директора департамента внешних связей МВФ Герри РАЙС.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

«Хотя значительный прогресс был достигнут во многих сферах, ряд вопросов остается нерешенным. Мы продолжим наши дискуссии с властями в ближайшие недели», - сказал Г.РАЙС в ходе брифинга в МВФ.

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Правительство предлагает заключение нового соглашения о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с руководителем миссии Европейского департамента МВФ Атанасиосом АРВАНИТИСОМ 1 апреля.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Секретариата КМУ, А.АРВАНИТИС отметил существенное продвижение во взаимопонимании сторон, достигнутое во время работы миссии с Министерством финансов, Министерством топлива и энергетики, а также значительное улучшение ситуации с планами по выведению НАК «Нафтогаз Украины» на работу без поддержки из государственного бюджета.

«Мы считаем, что Министерство финансов на правильном пути относительно улучшения поступлений в бюджет и оптимизации расходов, - заявил глава миссии. – МВФ готов оказать техническую помощь для проработки мер по улучшению дисциплины поступлений, которые учитывают успешный мировой опыт».

А.АРВАНИТИС отметил, что миссия поддерживает намерение правительства Украины ограничить дефицит бюджета в 2010 году 6 процентами.

В свою очередь Н.АЗАРОВ сказал, что «старая программа не включала вопросов реформирования экономики, и потому, если говорить об осуществлении реформ в течение нескольких лет, то целесообразно поставить точку в старой программе, и начать новую, с новым финансированием». При этом премьер-министр отметил, что если руководство МВФ поддерживает такой вариант, то правительство Украины готово к его реализации.

В свою очередь руководитель миссии Европейского департамента МВФ А.АРВАНИТИС выразил поддержку в вопросе подписания нового соглашения о сотрудничестве с МВФ, которое бы, по его словам, дало возможность правительству Украины уже начать работу по реализации стратегических реформ в экономике, банковской сфере. Он также поблагодарил правительство за приложенные усилия по организации работы миссии в Украине. «Это позволило лучше понять позицию, которую занимает украинская сторона в тех направлениях экономической политики, которые она готова разрабатывать», - сказал представитель МВФ.

1 апреля техническая миссия МВФ завершила свою работу в Киеве. По мнению руководителя миссии, на будущей неделе МВФ будет готов передать украинскому правительству проект меморандума.

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Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ надеется, что новая программа (меморандум) сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) будет подписана уже в мае текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге, комментируя результаты работы миссии МВФ в Украине.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что в ходе переговоров было достигнуто соглашение по главному элементу программы – бюджету на 2010 год.

«Мы договорились, что в пределах ориентировочно 6% допускается с точки зрения МВФ дефицит бюджета. И мы также договорились, что это наше внутреннее дело – Украины и украинского правительства, каким образом обеспечить соответствующий дефицит бюджета. То есть меморандум не должен содержать никаких детализаций, предписывать что-то украинскому правительству и так далее. Будут установлены общие параметры. Мы такой конструктивной позицией представителей фонда удовлетворены», – сказал Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что в ходе переговоров с миссией МВФ обсуждался проект реформ, которые необходимо будет провести. Н.АЗАРОВ подчеркнул, что работа над меморандумом с МВФ начата уже с сегодняшнего дня. «В течение апреля такой меморандум будет подготовлен... Таким образом, мы рассчитываем, что в мае у нас будет возобновлено сотрудничество с МВФ», – сказал он.

Н.АЗАРОВ также отметил, что в апреле Вашингтон посетит делегация украинских специалистов, где планирует в рамках ежегодных собраний руководства МВФ обсудить вопросы, связанные с подготовкой новой программы сотрудничества.

Валютный рынок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9140/7,9250, к 12:00 сузился спрэд - 7,9200/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», сегодня в Европе празднуют Католическую Страстную пятницу, в связи с этим торги по европейской валюте возможны только валютированием ТОМ.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2707/0,2712, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2712. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,2249 (-0,1826).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3559/1,3561, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е следующими индикативными котировками - 10,7345/10,7795, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7310/10,7420.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,89 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 1 апреля, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,4%, по сравнению с 1 апреля, и сегодня составляет 10,63/10,77 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,51-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,72-10,89 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 1 апреля, повысился на 0,3% и на сегодня составляет 0,2635 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2707 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2689-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,89 грн./долл., продажи – 7,92 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,91 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,5% со вчерашнего дня и сегодня составляет 10,65 грн./евро, курс продажи – на 0,4% – до 10,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,53-10,70 грн./евро, по продаже – в пределах 10,72-10,85 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 1 апреля, повысился на 0,3% – до 0,2640 грн./рубль, продажи – на 0,4% – до 0,2705 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2600-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2689-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,90/7,928 грн., евро – 10,60/10,75 грн., рубль – 0,2650/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,87/7,92 грн., евро – 10,50/10,72 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,86/7,925 грн., евро – 10,58/10,75 грн., рубль – 0,2660/0,2720 грн.

Новости ТЭК

Министерство экономики Украины предлагает Кабинету министров отменить постановление правительства о сохранении цен на газ для всех категорий потребителей в 2010 г. на уровне 2009 г. и рекомендовать Национальной комиссии регулирования электроэнергетики повысить тарифы для населения, предприятий теплокоммунэнерго, бюджетных учреждений и промпотребителей.

Об этом сказано в официальном письме министерства в адрес Кабмина от 22 марта, текстом которого располагает УНИАН.

Напомним, постановлением №203 от 1 марта т.г. правительство Юлии ТИМОШЕНКО сохранило предельный уровень цен на газ для всех категорий потребителей на 2010 г. на уровне 2009 г.

Согласно официальному письму, Минэкономики считает, что дальнейшее административное сдерживание цен на газ для всех групп потребителей приводит к увеличению расходов Госбюджета по выплатам компенсации НАК «Нафтогаз Украины» по разнице в тарифах, а также к недополучению госхолдингом выручки, которая должна направляться на наращивание собственной добычи газа. Кроме того, отмечают в министерстве, действие указанного постановления может вызвать дефицит средств «Нафтогаза Украины» для расчетов за импортный газ и к признанию НАКа банкротом.

В этой связи Минэкономики указывает, что позиция министерства отвечает позиции НКРЭ, которая предлагает повысить с 1 мая цены на газ для населения на 20%. При этом уровень средней цены газа, отпускаемого населению, вырастет на 15% - до 715,9 грн. за тыс. куб. м.

Кроме того, НКРЭ предлагает с 1 мая также на 20% повысить цены на газ, отпускаемый предприятиям тепловой коммунальной энергетики, - с 872,78 грн до 1047,34 грн. При этом прогнозный уровень компенсации, которую при новом тарифе придется выплатить НАК «Нафтогаз Украины», составит 6,086 млрд. грн.

В то же время Минэкономики считает нецелесообразным отмену льготных цен на газ для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности, которая может привести к снижению их конкурентоспособности.

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Украина предлагает России обсудить возможность модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с первым заместителем главы правительства Российской Федерации Игорем ШУВАЛОВЫМ 1 апреля в Киеве, сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины.

«Мы готовы затрагивать вопрос модернизации газотранспортной системы», - подчеркнул Н,АЗАРОВ.

При этом он добавил, что пропускная способность ГТС на входе составляет 288 млрд. куб. м, а на выходе -178 млрд. куб. м в год.

По словам Н.АЗАРОВА, после модернизации ГТС ее пропускная способность значительно повысится.

Кроме того, премьер-министр заметил, что на модернизацию украинской ГТС необходимо намного меньше ресурсов, чем на строительство Россией «Северного потока» и «Южного потока».

Н.АЗАРОВ отметил, что Украина также предлагала рассмотреть вопрос модернизации ГТС и странам ЕС.

«Мы предлагаем России, Европейскому Союзу рассмотреть такую возможность. Наша позиция в том, чтобы после модернизации украинская система стала самым дешевым, самым эффективным, самым надежным путем транспортировки газа к потребителям в Европе», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Исследования. Опросы

Украинцы не будут экономить на пасхальном столе. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему: «Как украинцы собираются отмечать Пасху?», проведенного Институтом Горшенина с 29 по 31 марта 2010 г.

По результатам исследования, подавляющее большинство украинцев - 92,7% - знают о том, что сейчас идет Великий пост. Не знают об этом только 3,6% опрошенных и почти столько же - 3,7% – затруднились с ответом на данный вопрос.

Большая часть граждан Украины - 65,3% - не придерживаются Великого поста. Заявили, что соблюдают Великий пост, более четверти респондентов - 28,3%. Из них 23,5% соблюдают его частично – не едят мясо или рыбу, а 4,8% заявили, что строго придерживаются Великого поста. Ответ «другое» на этот вопрос дали 6,4% украинцев.

Большая часть украинцев - 68,2% - собираются готовить пасхальные блюда на Пасху. 42,3% - собираются в этот день принимать гостей или идти в гости, а около трети - 36,1% - освящать пасхальные блюда в церкви. Каждый десятый респондент - 10,1% - пойдет на Пасху ко всенощной, а 5,6% опрошенных дали ответ «другое» на этот вопрос. Не будут праздновать Пасху 9,7% граждан Украины, а 4,6% затруднились ответить, как проведут этот день.

Более половины украинцев - 54,7% - заявили, что не будут экономить на пасхальном столе. Из них 36,8% ответили «скорее, нет» на этот вопрос, а 17,9% - «точно нет». Собирается экономить на пасхальном столе каждый третий гражданин Украины - 37,4%. Из них 23,2% ответили на вопрос «скорее, да», 14,2% - «точно да». Затруднились с ответом – 7,9% респондентов.

Всего, согласно случайной выборке, было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

Транспорт

По состоянию на 2 апреля, «Укрзализныця» включила в расписание 36 дополнительных поездов на Пасхальные праздники. Об этом сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, десять поездов назначила Юго-Западная железная дорога; девять - Приднепровская; шесть - Одесская; шесть - Львовская; три - Донецкая; два - Южная железная дорога.

Три поезда (из них 1 транзитный) назначили российские железнодорожники.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжаются.

В частности, Приднепровская железная дорога назначила поезд №290/289 Запорожье-Днепропетровск-Киев отправлением из Запорожья 2 апреля, из Киева 3 апреля; №522/521-282/281 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 1 апреля, из Киева 2 апреля; №539/540 Запорожье-Киев-Днепропетровск отправлением из Запорожья 5 апреля, из Киева 6 апреля; №517/518 Днепропетровск-Львов отправлением из Днепропетровска 2 апреля, из Львова 3 апреля; №58/57 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 5 апреля, из Киева 2 и 6 апреля; №238/237-231/232 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 5 апреля, из Киева 6 апреля; №510/509 Симферополь-Львов отправлением из Симферополя 1 апреля, из Львова 2 апреля; №232/231-182/181 Симферополь-Киев отправлением из Симферополя 1 апреля, из Киева 2 апреля; 561/562 Запорожье-Киев отправлением из Запорожья 5 апреля, из Киева 6 апреля.

Юго-Западная железная дорога назначила поезд №207/208 Киев-Ужгород отправлением из Киева 1, 2, 4 апреля, из Ужгорода 2, 3, 5 апреля; №537/538-525/526 Киев-Ужгород отправлением из Киева 2 апреля, из Ужгорода 3 апреля; №529/592 Киев-Львов отправлением из Киева 1, 2 апреля, из Львова 2, 3 апреля; №219/220 Киев-Ивано-Франковск отправлением из Киева 3 апреля, из Ивано-Франковска 3 апреля; №58/57 Киев-Симферополь отправлением из Киева 1 апреля, из Симферополя 2 апреля; №505 Киев-Львов отправлением из Киева 3 апреля; №511 Киев-Чоп отправлением из Киева 2 апреля; №590/589-524/523 Киев-Донецк-Луганск-Киев отправлением из Киева 2 апреля, из Луганска 3 апреля; №531/532-220/219 Черновцы-Киев отправлением из Киева 4 апреля, из Черновцов 5 апреля; №225/226 Киев-Ужгород отправлением из Киева 4 апреля, из Ужгорода 5 апреля.

Львовская железная дорога: №532/531 Львов-Киев отправлением из Львова 2 апреля, из Киева 2 апреля; №270/269 Львов-Киев-Ивано-Франковск отправлением из Львова 1, 2 апреля, из Киева 1, 2 апреля; №253/254-525 Ивано-Франковск-Киев отправлением из Ивано-Франковска 5 апреля, из Киева 6 апреля; №502/225 Львов-Киев отправлением из Львова 5 апреля, из Киева 6 апреля; №516-565/566 Львов-Киев-Черновцы отправлением из Львова 2 апреля, из Киева 2 апреля; №515/516-125 Ивано-Франковск-Киев-Львов отправлением из Ивано-Франковска 5 апреля, из Киева 6 апреля.

Одесская железная дорога: №420/419 Николаев-Киев отправлением из Николаева 1, 5/04, из Киева 2, 6/04; №228/227 Одесса-Львов отправлением из Одессы 2/04, из Львова 3/04; №590/589 Одесса-Симферополь отправлением из Одессы 2/04, из Симферополя 3/04; №556/257 Одесса-Киев отправлением из Одессы 1, 5/04, из Киева 2, 6/04; №432/431 Одесса-Харьков (Знаменка) отправлением из Одессы 2, 5/04, из Харькова 3/04 (6/04 до Знаменки); №258-284/283 Одесса-Киев-Херсон отправлением из Одессы, Киева 2/04.

Донецкая железная дорога: №524/523 Луганск—Киев отправлением из Луганска 1/04, из Киева 2/04; №503/504 Ясынувата-Киев-Донецк отправлением из Ясынуватой 1/04, из Киева 2/04; №577/578 Донецк-Киев отправлением из Донецка 5/04, из Киева 6/04. Южная железная дорога: №225/226 Харьков-Мукачево отправлением из Харькова 2/04, из Мукачевого 3/04; №529/208 Харьков-Симферополь отправлением из Харькова 2/04, из Симферополя 3/04.

ОАО «РЖД»: №125/126 Москва-Чоп отправлением из Москвы 1, 2/04, из Чопа 3, 4/04; №259/104 Москва-Киев отправлением из Москвы 3/04, из Киева 4/04; №585/586 Москва-Кишинев отправлением из Москвы 1, 2, 3/04.