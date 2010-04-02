Основой программы Кабмина станет предвыборная программа Януковича

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что основой Программы деятельности правительства станет предвыборная программа Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА "Украина для людей".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на заседании правительственного комитета по вопросам реформ.

"В основу Программы деятельности правительства возложены цели, определенные программой Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА "Украина для людей". Что я хочу видеть в нашей программе в итоге? Во-первых, системность и очень четко построенную траекторию развития всех отраслей, всех сфер. То есть, в ней должны быть системные балансы: энергетический, продовольственный, финансовый, демографический и т.д. И сигнальные сроки выхода на определенный уровень развития", - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, по его словам, первый этап выполнения Программы деятельности правительства будет рассчитан на 2,5 года. "На 2,5 года – до выбором нового состава парламента - это собственно, текущая Программа деятельности правительства, которую мы рассматриваем в первую очередь. Это этап наведения порядка, выхода из кризиса, закрепления тенденций стабильного развития, преодоления бедности. В конце этого этапа мы должны превысить объем валового производства, которой был до кризиса", - объяснил он.

По словам премьера, следующий этап, который завершится через 5 лет, начиная с сегодняшнего дня, это этап ускоренного роста на базе инновационно-инвестиционной модели и системных реформ, которые к тому времени уже заработают. "В конце этого этапа мы должны превысить уровень ВВП, который был в 1990 году, и удвоить доходы граждан", - добавил Н.АЗАРОВ.

"И третий этап - с завершением через 10 лет – это работа экономики в условиях создания новых постиндустриальных отраслей, переток львиной доли валового внутреннего продукта в высокотехнологичное производство и сферу услуг. В конце этого этапа Украина удвоит валовой внутренний продукт, а доходы граждан достигнут уровня европейских соседей. Валовый внутренний продукт на душу населения должен быть на уровне, как минимум, стран - новых членов Евросоюза. Фактически речь идет о двух пятилетках развития. Первая – восстановление и модернизации, вторая – постиндустриальное ускорение", - резюмировал премьер.