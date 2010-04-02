Белорусский парламент ратифицировал договор с Украиной

Белорусский парламент сегодня ратифицировал договор между Беларусью и Украиной о государственной границе, передает РИА «Новости».

Данный договор был подписан в 1997 году, но белорусская сторона затягивали с его ратификацией. Это было связано с разночтениями в Беларуси и Украине по вопросам государственного долга, который образовался у Украины перед Беларусью в период прекращения существования Советского Союза.

Представляя данный договор парламенте, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Игорь РАЧКОВСКИЙ сообщил, что демаркация белорусско-украинской границы будет проводиться специально созданной для этого комиссией.

По мнению И.РАЧКОВСКОГО, срок окончания демаркации может составить около 10 лет. Из бюджета Беларуси на эти цели планируется выделить около 51 млрд. белорусских рублей (около 17 млн. долл.).

"На демаркацию прибалтийского участка белорусской границы мы потратили около 10 лет и около 11 млн. евро", - пояснил И.РАЧКОВСКИЙ.

По его словам, в ходе демаркации будет проводиться обмен территориями между Беларусью и Украиной. В частности, это касается зоны отчуждения в районе Чернобыльской АЭС.

"Есть предложение провести границу по реке Припять, а не ставить пограничные знаки в зоне отчуждения", - сказал председатель Госпогранкомитета.

Он также сообщил, что в ряде случаев для переезда из одной точки Беларуси в другую необходимо пересекать украинскую территорию. Это также может подвигнуть Беларусь и Украину к обмену территориями.

Также И.РАЧКОВСКИЙ остановился на проблеме территории в районе Мерлинского военного полигона. "В нескольких приграничных деревнях на территории Украины живут этнические белорусы, которые исконно пользуются лесами и пастбищами на территории Беларуси. Они фактически нарушают государственную границу, и эту проблему нужно решать", - сказал И.РАЧКОВСКИЙ.

Справка УНИАН. Беларусь связывала ратификацию Договора о государственной границе, подписанного в 1994 году, с урегулированием финансовых обязательств Украины перед Беларусью, которая сформировалась после 1991 года в результате отказа во взаимных расчетах от советского рубля.

Украина и Беларусь в 2003 году подписали двусторонний протокол, в соответствии с которым был определен объем финансовых обязательств Украины на уровне 134 млн. долл.

Украинская сторона в ноябре 2003 года предлагала Беларуси на 80% погасить задолженность путем обустройства границ и строительства погранпереходов.