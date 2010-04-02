Кабмин доработает программу своей деятельности за две недели

Кабинет Министров Украины в течение двух недель доработает программу социально-экономического развития Украины и деятельности правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании правительственного комитета по реформам был рассмотрен первый вариант программы, к которому есть ряд замечаний и дополнений.

«Этот вариант (программы – УНИАН) сейчас будет серьезно перерабатываться. Прежде всего программа должна ответить на главный вопрос – как стабилизировать работу нашей экономики, что надо сделать для того, чтобы выйти на уровень 2007 года, то есть преодолеть кризис, какие реформы мы должны провести, чтобы выйти на высокие темпы развития экономики, и какие условия мы должны создать для того, чтобы обеспечить переход к новому постиндустриальному обществу, а точнее – как мы должны осуществить модернизацию нашей экономики», – сказал Н.АЗАРОВ.