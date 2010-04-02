В Киеве в параде на День Победы примут участие российские военные

В Киеве в параде на День Победы вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины примут участие российские военные.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, в целом в столице в параде войск 9 мая примут участие свыше чем 2,5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований Украины.

Решение о взаимном участии военнослужащих вооруженных сил Украины и Российской Федерации в военных парадах в Киеве и Москве в День Победы 9 мая является результатом личных договоренностей президентов двух государств.

Об этом УНИАН сообщил источник в Министерстве обороны Украины.

По словам собеседника агентства, такое решение уполномочены принять на высшем государственном уровне лишь президенты двух стран – Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ.

По установленной традиции парад войск начнется прохождением по главной улице столицы Украины роты барабанщиков Киевского военного лицея им. И.Богуна. За ними впервые за современную историю проведения парадов пройдет сводный парадный расчет Вооруженных Сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщил УНИАН источник в Минобороны, предусматривается, что в параде примет участие около 70 российских военнослужащих. Кроме того, планируется, что украинские военнослужащие также примут участие в военном параде ко Дню Победы на Красной площади в Москве.