Норма ЕС о биометрической идентификации для нас неактуальна

Вопрос применения нормы Визового кодекса ЕС о биометрической идентификации личности для украинцев неактуален –

Киев. 2 апреля. УНИАН. Сегодня в повестке дня не стоит вопрос о применении Украины нормы нового Визового кодекса ЕС о биометрической идентификации личности к гражданам, которые хотят получить визы на въезд в страны Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины Сергей АЛЁШИН сегодня на брифинге.

С.АЛЁШИН отметил, что сегодня граждане Украины не относятся к гражданам стран миграционного риска. По его словам, биометрическая идентификация личности будет вводиться государствами ЕС, в первую очередь, к гражданам стран миграционного риска.

«Поэтому на сегодняшний день в повестке дня такого вопроса нет», - сказал он.

Вместе с тем, по словам С.АЛЁШИНА, если переговоры о безвизовом режиме между Украиной и ЕС будут активно и результативно продвигаться, и Украина перейдет к безвизовому режиму, вопрос визовой биометрики вообще исчезнет с повестки дня, поскольку для поездок в страны Евросоюза визы не понадобятся.

Он напомнил, что ЕС планирует начать сбор биометрических данных граждан из стран Северной Африки ориентировочно с конца 2010 года с введением в действие в полной мере визовой информационной системы.

Справка УНИАН. Визовый кодекс Совет министров ЕС одобрил 25 июня 2009 года.

Он вступает в силу 5 апреля текущего года.