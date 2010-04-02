Отменен указ о присвоении Бандере звания Героя Украины

Сегодня Донецкий окружной административный суд признал незаконным и отменил указ бывшего Президента Виктора ЮЩЕНКА о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, кроме того, суд вынес решение взыскать с государственного бюджета Украины 3 грн. 40 коп., затраченные на судебные издержки, в пользу адвоката Владимира ОЛЕНЦЕВИЧА, который подал иск об отмене этого президентского указа.

Председательствующая в суде Карине АБДУКАДЫРОВА зачитала решение суда, в котором сказано, что указ В.ЮЩЕНКО о присвоении С.Бандере звания Герой Украины был принят с нарушением норм в связи с тем, что С.Бандера никогда не являлся гражданином Украины.

Судебное заседание длилось с 13.00 до 18.40.