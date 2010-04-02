Главное на 2 апреля (вечер)

Хроника дня

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Назначения: Яковлев и Хотей назначены заместителями председателя ФГИ

Кабинет министров Украины своими распоряжениями назначил Юрия ЯКОВЛЕВА и Игоря ХОТЕЯ заместителями председателя Фонда государственного имущества.

Об этом говорится в распоряжениях правительства № 763-р и № 762-р, обнародованных на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 апреля назначила Александра РЯБЧЕНКО председателем Фонда государственного имущества.

Макроэкономика: МВФ отмечает улучшение экономической ситуации в Украине

Международной валютный фонд (МВФ) отмечает улучшение экономической ситуации в Украине.

Об этом говорится в обнародованном представительством МВФ в Украине заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Макса АЛЬЕРА по итогам работы миссии фонда в Украине.

«В период с 24 марта по 2 апреля миссия Международного валютного фонда под руководством Таноса АРВАНИТИСА посетила Киев для обсуждения экономической политики, поддержку которой в рамках соглашения stand-by мог бы предоставить МВФ. Согласно выводам миссии, экономический прогноз для Украины улучшается, наблюдаются признаки постепенного восстановления экономического роста. Дефицит счета текущих операций уменьшился, курс национальной валюты в целом стабилен, а базовая инфляция – хотя все еще и высокая по сравнению со многими другими странами – снижается», – сказал М.АЛЬЕР.

Он сообщил, что миссия достигла значительного прогресса в понимании того, какими являются приоритеты правительства в рамках бюджета на 2010 год. Также значительного прогресса удалось достичь в обсуждении мер по дальнейшему укреплению доверия к банковской системе, в том числе за счет своевременного завершения рекапитализации банков и последующего совершенствования законодательно-нормативной базы.

«Однако, ряд вопросов, в частности, касающихся фискальной политики, остаются неурегулированными. На протяжении следующих недель дискуссии по этим вопросам продолжатся», – отметил М.АЛЬЕР.

Финансы: Руководителем «Ситибанка» в Украине назначен Стивен Фишер На должность руководителя «Ситибанка» в Украине с 1 апреля 2010 года назначен Стивен ФИШЕР, при условии утверждения регулирующими органами. Об этом сказано в пресс-релизе банка, переданном УНИАН.

«Стивен ФИШЕР сменяет на этом посту Надира ШЕЙХА, который получил новое назначение в Citi Private Bank в Лондоне», – говорится в сообщении.

С.ФИШЕР работает в Citi уже 26 лет, ранее занимал должность руководителя департамента по работе с корпоративными клиентами в России, Украине и Казахстане.

Справка УНИАН. Акционерное общество "Ситибанк" (Киев) создано в мае 1998 года как банк со 100% иностранным капиталом, является дочерним банком американского Citibank NA.

На 1 января 2010 года активы банка составили 4,168 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 2,409 млрд. грн., обязательства – 3,354 млрд. грн., уставный капитал – 66,5 млн. грн., собственный капитал – 814,274 млн. грн.

В 2009 году «Ситибанк» увеличил прибыль на 15% – до 451,452 млн. грн.

Доллар на торгах в пятницу увеличивается в цене по отношению к ведущим мировым валютам, включая евро и иену, на фоне рекордного за три года роста числа рабочих мест в США, который вселил в инвесторов оптимизм касательно перспектив восстановления крупнейшей в мире экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg. На торгах в пятницу доллар подорожал к евро до 1,3498 доллара за евро с 1,3585 доллара за евро днем ранее. Доллар также укрепился к иене - до 94,47 иены за доллар с 93,89 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США увеличился на 0,52% - до 81,19 пункта. "Восстановление на рынке труда набирает обороты", - прокомментировал отчет Минтруда США по занятости стратег по валютам UBS AG Амелия Бордо (Amelia Bourdeau). В пятницу в США были опубликованы данные по рынку труда, согласно которым число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за прошлый месяц увеличилось на максимальную с марта 2007 года величину - 162 тысячи. Уровень безработицы в марте не изменился и составил 9,7%. Кроме того, Минтруда США пересмотрело динамику количества рабочих мест в феврале - согласно уточненным данным, в феврале экономика потеряла лишь 14 тысяч рабочих мест против первоначальной оценки в 36 тысяч. Несмотря на то, что число вновь созданных рабочих мест в марте оказалось ниже прогнозируемого (аналитики, опрошенные интернет-порталом dailyFX.com, ожидали увеличения в отчетном периоде новых рабочих мест на 190 тысяч), положительные показатели по большинству секторов рынка труда указывают на "достаточно благоприятный новостной фон"по экономике США, считает стратег по валюте Scotia Capital Камилла Саттон (Camilla Sutton). "В целом, это свидетельствует об увеличении темпов восстановления экономики, - приводит интернет-издание The Wall Street Journal слова Саттон. - Это также означает, что Федеральная резервная система подошла на один шаг ближе к возможности увеличения базовой процентной ставки". Дополнительным сигналом, свидетельствующим об улучшении ситуации на рынке труда США, стало снижение числа первичных заявок на пособия по безработице за неделю, завершившуюся 27 марта, на 6 тысяч - до 439 тысяч. Волатильность курса доллара к мировым валютам, наблюдавшаяся после публикации отчета Минтруда, вызвана тем, что около одной трети увеличения новых рабочих мест пришлось на временно занятых в рамках госпрограмм работников. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что до полного восстановления на рынке труда США должно пройти еще некоторое время.

Курс: Межбанк: доллар немного снизился

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9250, к 12:00 сузился спрэд – 7,9200/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9225/7,9240 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:00 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9240.

В Европе сегодня празднуют католическую Страстную пятницу, в связи с чем торги по европейской валюте были возможны только валютированием ТОМ. На торгах по американской валюте стабильность сохранилась.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2707/0,2712, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2712. К закрытию цены установились на уровне 0,2711/0,2712. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2100 (-0,1975).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3545/1,3590. Рынок евро-гривня открылся на ТОМ’е индикативными котировками 10,7345/10,7795, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7310/10,7420. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне составили 10,7320/10,7380.

Фондовый рынок: ГКЦБФР выберет уполномоченное рейтинговое агентство Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) проведет с 13 по 24 мая т.г. новый конкурс по отбору уполномоченного рейтингового агентства, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Первый этап конкурса состоится 13 мая, второй – 24 мая.

К участию в конкурсе допускаются юридические лица - резиденты, осуществляющие профессиональные услуги по рейтингованию, предоставлению информационно-аналитических услуг, связанных с обеспечением деятельности по рейтингованию. Потенциальные участника конкурса также должны использовать при рейтинговании Национальную шкалу, иметь официальный веб-сайт, не менее 1 года работа в выше перечисленных сферах, внесенный уставный капитал в размере не менее 2500 минимальных заработных плат, при этом не менее 50 % из которого должно быть внесено в денежной форме и пр.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день только одно украинское рейтинговое агентство имеет статус уполномоченного – рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг».

Объем торгов на ПФТС в марте вырос в 1,8 раза Общий объем торгов на фондовой бирже ПФТС в марте 2010 года составил 5,7 млрд. грн., что в 1,8 раза больше, чем в феврале этого года. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Индекс ПФТС на протяжении месяца вырос на 33 % с 707,27 до 940,22 пунктов.

Согласно сообщению, общий объем торгов ОВГЗ на ПФТС в марте т.г. составил 5 млрд. 69 млн. грн., объем торгов акциями составил 414,6 млн. грн., корпоративными облигациями – 177,5 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 6,2 млн. грн., муниципальными облигациями - 6,4 млн. грн.

Наибольший рост в марте продемонстрировали акции металлургических предприятий (Полтавский ГОК — +81,13%, Алчевский металлургический комбинат — +42,11%, "Интерпайп Нижнеднепровский трубный завод" — +41,57%, Енакиевський металлургический завод — +35,99%, "Азовсталь" — +12,95%) и энергетики ("Днепрэнерго" — +59,61%, "Центрэнерго" — +44,92%, "Донбассэнерго" — +34,89%, "Западэнерго" — +16,23%), росли в цене также акции предприятий химической промышленности ("Концерн "Стирол" — +42,64%), коксохимии (Авдеевский коксохимический завод — +31,40%, Ясиновский коксохимический завод — +29,07%,), машиностроения ("Мотор Сич" — +34,71%, Крюковский вагоностроительный завод — +26,68%, Мариупольский завод тяжелого машиностроения — +17,84%, Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе — +8,70%), нефтегазовой промышленности ("Укрнефть" — +32,57%), банковского сектора ("Укрсоцбанк" — +56,85%, "Райффайзен Банк Аваль" — +27,59%) и связи ("Укртелеком" — +47,35%).

ТЭК: Минэкономики предлагает увеличить на 80% цену угля

Министерство экономики Украины предлагает с апреля повысить цену угля, отпускаемого государственными угледобывающими предприятиями на условиях EXW-шахта, для коксующегося угля в 2,1 раза – до 950 грн. за тонну (без НДС), для энергетического – на 58% – до 695,71 грн. за тонну.

Об этом сказано в официальном письме министерства в адрес Кабинета министров от 22 марта, текстом которого располагает УНИАН.

Таким образом, в среднем стоимость товарной продукции, отпускаемой госшахтами, предлагается увеличить на 79% - до 695,71 грн. за тонну (без НДС).

Минэкономики отмечает, что, по данным Минуглепрома, в 2009 году средняя цена на коксующийся уголь, отпускаемый с госшахт, составляла 451,32 грн. за тонну (без НДС), на энергетический – 440,13 грн. за тонну.

При этом себестоимость добычи угля на госшахтах в 2009 году составляла для коксующегося угля – 997,23 грн. за тонну, для энергетического – 667,92 грн. за тонну.

Как считают в Минэкономики, увеличение отпускных цен до предложенных параметров создаст условия для бездотационной работы государственных шахт и снизит нагрузку на Госбюджет в рамках программы продержки угольного сектора по программе компенсации разницы себестоимости.

Напомним, что базовая закупочная цена энергетического угля, отпускаемого государственным оператором рынка угольной продукции ГП «Уголь Украины» тепловым электростанциям НАК «Энергетическая компания Украины». не пересматривалась с сентября 2008 года и была зафиксирована на уровне 527,76 грн. за тонну (без НДС). В январе 2010 года между Минтопэнерго и Минуглепромом была достигнута договоренность об увеличении базовой стоимости угля, отгружаемого НАК «ЭКУ», на 10% – до 580,53 грн. за тонну (без НДС) с 1 января. Однако фактически данная договоренность не вступила в силу и уголь в первом квартале этого года отгружался по старой цене.

В 2009 году на ТЭС НАК «ЭКУ» было поставлено 21,4 млн. тонн угля, в том числе от ГП «Уголь Украины» - 17,6 млн. тонн.

Предприятия Минуглепрома в прошлом году добыли 38,441 млн. тонн рядового угля, что на 15,3%, или 6,945 млн. тонн, меньше, чем за 2008 год, в том числе, коксующегося – 9,133 млн. тонн, энергетического – 29,306 млн. тонн.

Промышленность:Кабмин подписал Меморандум о взаимопонимания с предприятиями ГМК на 2-й квартал

Кабинет министров Украины подписал Меморандум о взаимопонимания с предприятиями горно-металлургического комплекса на второй квартал текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА, согласно новому меморандуму, предприятия ГМК обязуются не повышать цены на свою продукцию на внутреннем рынке.

Правительство, в свою очередь, сохраняет действие льгот для предприятий ГМК до конца второго квартала т.г. Также правительство обязуется своевременно возмещать предприятиям комплекса НДС, и после принятия бюджета на текущий год решить вопрос по задолженности возмещения этого налога.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины продлил действие льгот для предприятий горно-металлургического комплекса и химической промышленности на второй квартал текущего года.

Справка УНИАН. Осенью 2008 года Кабмин и представители предприятий ГМК и химпрома подписали Меморандум о взаимопонимании с целью нормализации ситуации в отраслях, в частности, стабилизации цен на их продукцию, сохранения рабочих мест, зарплаты и соцгарантий, а также развития внутреннего рынка.

В рамках меморандума Кабмин постановлением №925 от 14 октября 2008 года ввел мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложил Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 года для них повышение цен на электроэнергию. Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 года, а затем ежеквартально продлевалось.

В то же время, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что металлургическая отрасль Украины вышла из рецессии и восстанавливает темпы роста. Как сообщается на сайте Министерства экономики Украины, об этом он сказал 9 марта в ходе совещания, посвященного перспективам развития отечественной металлургической промышленности.

По словам министра, на протяжении четырех последних месяцев наблюдался рост объемов металлургического производства по отношению к предыдущему месяцу (в октябре 2009 года – 16,2%, ноябре 2009 года - 47,6%, декабре 2009 года - 27,3%, январе 2010 года - 26,6%).

"Запорожсталь" по итогам 2009 г. решила не выплачивать дивиденды

ОАО "Запорожсталь" в связи с убыточностью общества по итогам 2009 года не будет выплачивать дивиденды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, соответствующее решение было принято 2 апреля общим собранием акционеров ОАО "Запорожсталь".

"Экономические условия 2009 года оказались достаточно сложными для комбината и для отрасли в целом. ЗСС работала в условиях сниженного спроса на металлургическую продукцию, что обусловило значительное падение цен на металлопрокат и сокращение объемов производства. При этом цены на основные виды сырья и топливно-энергетические ресурсы не снизились адекватно падению цен на прокат. Такая тенденция сохранялась на протяжении всего 2009 года. Это в значительной степени повлияло на снижение финансового результата комбината от обычной деятельности. За отчётный год реализация товарной продукции составила 8 389,8 млн. грн.; чистый убыток 290,5 млн. грн", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожсталь" работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др., занимая монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

Агро: Шкиль предлагает отменить маркировку продуктов отметкой «без ГМО»

Народный депутат Андрей ШКИЛЬ (БЮТ) предлагает отменить маркировку продуктов отметкой «без ГМО».

Соответствующий проект закона № 6251 от 31 марта 2010 года «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно информирования населения о содержании в пищевой продукции генетически модифицированных организмов» зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Проект предусматривает внесение изменений в Законы Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» и «О защите прав потребителей» в части определения понятий и отмены обязательного требования при этикетировке пищевых продуктов ставить отметку «без ГМО».

Проектом закона предусматривается обязательное информирование при этикетировке пищевых продуктов о наличии в них зарегистрированных генетически модифицированных организмов или о производстве составляющих (ингредиентов) пищевого продукта из зарегистрированных генетически модифицированных организмов.

В пояснительной записке автор отмечает, что суть проблемы заключается в том, что после принятия Законов Украины № 1778 и № 1779 от 17 декабря 2009 Украина стала первой страной в мире, которая обязала производителей и импортеров пищевых продуктов ставить отметку «без ГМО» в маркировке всех без исключения пищевых продуктов, даже тех, которые не могут содержать ГМО ни теоретически, ни практически (соль, пищевые продукты, не содержащие белок, и др.). По мнению автора, такие законодательные нормы приводят к неоправданным расходам субъектов хозяйствования.

Справка УНИАН. Закон Украины № 1778 от 17 декабря 2009 года «О внесении изменений в Закон Украины «О безопасности и качестве пищевых продуктов» обязывает информировать граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО). Согласно закону № 1779-VI от 17 декабря 2009 года «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления информации о содержании в продукции генетически модифицированных компонентов» все пищевые продукты должны маркироваться надписью «с ГМО» или «без ГМО».

Связь: УГЦР внес в базу данных более 85,7 млн. мобильных телефонов

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) по состоянию на 1 апреля 2010 г. внес в обобщенную базу кодов телефонов ІМЕІ коды 85,7 млн. мобильных телефонов.

Об этом УНИАН сообщили в УГЦР.

Сообщается также, что на указанную дату количество мобильных телефонов, на ввоз которых предоставлены разрешения, превысили 2 млн. 35 тыс. штук. При этом на территорию Украины ввезено, с учетом разрешений, предоставленных в конце прошлого года, свыше 2 млн. 275 тыс. мобильных терминалов.

Справка УНИАН. Согласно решений Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) №1338, 1339 от 5 февраля 2009 г. в Украине запрещена продажа и использование мобильных телефонов, IMEI-коды которых отсутствуют в обобщенной базе данных УГЦР. Все мобильные телефоны, которые использовались абонентами ранеее (до 1 сентября 2009 г.), переданы в базу данных операторами и автоматически.

Столица: Завтра в Киеве будет ограничен проезд В субботу, 3 апреля на протяжении дня работники коммунальной корпорации «Киевавтодор» будут проводить ремонтные работы по ликвидации ямочности на проезжей части ряда улиц во всех 10 районах столицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на “Киевавтодор”.

Специалисты корпорации будут ремонтировать более чем 20 объектов улично-дорожной сети: улицы Гайдара, Ново-Пироговская, Вересневая, Бальзака, Гамарника, Кутузова, Московская, Суворова, Старонаводницкая, Лукьяновская, Большая кольцевая дорога, Московский мост, улицы Игоревская, Борисоглебская, Хорива, Андреевская, проспекты Броварской, Комарова и другие.

Для удобства автомобилистов ремонтные работы будут проводить во время наименьшей загруженности столицы автотранспортом.

В то же время, корпорация «Киевавтодор» обращается к водителям с просьбой с пониманием отнестись к временным неудобствам.

В случае обнаружения недостатков в техническом состоянии покрытий улиц, можно информировать диспетчера корпорации по телефону 284-74-19 (круглосуточно).

Разное: В Киеве в параде на День Победы примут участие российские военные

В Киеве в параде на День Победы вместе с военнослужащими Вооруженных сил Украины примут участие российские военные.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, в целом в столице в параде войск 9 мая примут участие свыше чем 2,5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других воинских формирований Украины.

По установленной традиции парад войск начнется прохождением по главной улице столицы Украины роты барабанщиков Киевского военного лицея им. И.Богуна. За ними впервые за современную историю проведения парадов пройдет сводный парадный расчет Вооруженных Сил Украины и Вооруженных сил Российской Федерации.

Как сообщил УНИАН источник в Минобороны, предусматривается, что в параде примет участие около 70 российских военнослужащих. Кроме того, планируется, что украинские военнослужащие также примут участие в военном параде ко Дню Победы на Красной площади в Москве.

По Крещатику будут шагать представители лучших соединений, воинских частей и высших учебных заведений Украинской армии, в частности, отдельного Новороссийско-Киевского орденоносного полка Президента Украины, Национального университета обороны Украины, 95-й отдельной аэромобильной бригады 8-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины, Военного орденоносного института телекоммуникаций и информатизации Национального технического университета Украины “Киевский политехнический институт”, Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба, Житомирского военного орденоносного института им. С.П. Королева Национального авиационного университета, 15-й авиационной транспортной бригады и 9-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВС Украины, 36-й отдельной бригады войск береговой обороны Военно-морских сил ВС Украины, Киевского национального университета внутренних дел Украины, Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Богдана Хмельницкого, Национального университета гражданской защиты Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций, и др.

По Крещатику также будут пронесены штандарты 1-го, 2-го, 3-го, 4-го Украинских фронтов и “Украинского партизанского фронта”, боевые флаги соединений и воинских частей, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Пройдут 5 парадных расчетов, одетых в военную форму времен Великой Отечественной войны.

Завершится парад войск в городе-герое Киеве проездом по Крещатику легендарного танка Великой Отечественной войны Т-34 с символом Знамени Победы на башне, автомобилей ЗиС-5, ГАЗ-67, М-72 и “Виллис”.

Музыкальное сопровождение парада будут обеспечивать 17 военных оркестров.

Кроме того, для демонстрационного показа на Крещатике – от Майдана Незалежности до Европейской площади – будут выставлены 22 образца вооружения и военной техники. Киевлянам и гостям столицы будут представлены современные разработки отечественного оборонно-промышленного комплекса, в частности, танк “Оплот”, БТР-4 “Ладья” и легкобронированное транспортное средство “Дозор-Б”.

Кроме того, все желающие смогут наглядно увидеть такие образцы наземной военной техники, как модернизированный танк Т-64 БМ “Булат”, бронетранспортер БТР-80, боевую машину пехоты БМП-1 с модулем “Шквал” и БМП-2, самоходные гаубицы 2С1 “Гвоздика” и 2С19 “МСТА-С”, противотанковую пушку МТ-12 “Рапира”, реактивные системы залпового огня БМ-21 “Град”, “Ураган” и 9К58 “Смерч”, ракетный комплекс 9К79 “Точка-У”, зенитный пушечный ракетный комплекс 2С6 “Тунгуска”, зенитный ракетный комплекс “Оса” БМ 9А33, автомобиль “Hammer”, зенитный ракетный комплекс “Бук-М1”, зенитно-ракетные комплексы С-200В “Вега”, С-300ПС и С-300В1.

В целом в День Победы почти 6,5 тысяч военнослужащих Вооруженных сил и других воинскиз формирований Украины примут участие в парадах войск в городах-героях Киев, Севастополь, Одесса и Керчь. Еще почти 2 тысячи военнослужащих будут вовлекаться в обеспечение проведения парадов войск.

Это предусмотрено приказом министра обороны Украины Михаила ЕЖЕЛЯ “О подготовке и проведении торжеств, посвященных 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг”. В соответствии с этим приказом, 9 мая в 10.00 в городах-героях Киеве, Севастополе, Одессе и Керчи начнутся парады войск.

Командующим парада войск в Киеве назначен командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Геннадий ВОРОБЬЕВ, в Севастополе – первый заместитель начальника штаба Командования Военно-морских сил ВС Украины контр-адмирал Юрий ИЛЬИН, в Одессе – командующий Южным оперативным командованием Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Петра ЛИТВИН, в Керчи – заместитель начальника Центра войск береговой обороны Военно-морских сил ЗС Украины полковник Сергей ПАСЕЧНИК.

В целом в парадах войск примут участие почти 6,5 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил и других воинских формирований Украины.

В соответствии с приказом министра обороны, 9 мая в 22.00 в столице городе-герое Киеве, в городах-героях Севастополь, Одесса, Керчь, а также в городах Винница, Львов, Житомир, Ривне и Днепропетровск тридцатью залпами салютных установок будут проведены праздничные фейерверки.

По состоянию на сегодня, 2 апреля, продолжается процесс тренировки определенных парадных расчетов в местах постоянной дислокации.

В Киеве ко Дню Победы запланировано провести несколько совместных репетиций парада войск в пешем строю на взлетно-посадочной полосе аэродрома Киевского государственного авиационного завода “Авиант” и две генеральные репетиции всего парадного расчета на улице Крещатик.

ЧП: Число погибших при взрывах в московском метро достигло 40 Число погибших при взрывах в московском метро достигло 40 человек. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в Минздравсоцразвития РФ.

В столичных клиниках остаются на лечении 84 пострадавших. По данным ИТАР-ТАСС, скончавшийся пациент находился в Первой Градской больнице.