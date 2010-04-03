Анонс на 6 апреля

11-00 - в «Главред-медиа» состоится пресс-конференция на тему: «Целесообразность возобновления игорного бизнеса в Украине. Кто от этого выиграет?». Участник: заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, заместитель председателя партии «За Украину!» Ксения Ляпина (ул. Сретенская, 2/8). Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Телефоны: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.

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Пресс-конференция на тему: "Комбинат "Криворожсталь" - 5 лет после продажи транснациональному собственнику: взгляд с профсоюзной стороны". Участники: председатель Криворожского горкома профсоюза металлургов и горняков Украины Анатолий Макаренко; председатель профкома ОАО "Арселормиттал Кривой Рог" Юрий Бобченко; зам.председателя профкома ОАО "Арселормиттал Кривой Рог" Владимир Третьяков.

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ОТМЕНЕНА - 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Нет - продаже сиротского дома!”, посвященная противозаконной застройке жилищным комплексом территории школы-интерната для детей-сирот. Несмотря на протест прокуратуры Киева на решение местной власти, продолжаются антиконституционные действия властей с целью уничтожения учебного заведения. Участники: Нина Федорова - председатель общественной организации Защиты прав ребенка, кандидат педагогических наук; Николай Дроботенко - председатель народного Благотворительного фонда содействия развитию способной и одаренной молодежи; Виктория Гладких - вице-президент Фонда поддержки психологии воспитания и культуры «Новый мир», психолог (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция новоназначенного главы Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василия Волги на тему: "Новый взгляд на регулирование рынков финансовых услуг". В ходе пресс-конференции будут представлены ближайшие планы деятельности Госфинуслуг.

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Завершится аккредитация на презентацию Годового отчета Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины за 2009 год. В мероприятии будут принимать участие председатель и члены НКРС, руководители структурных подразделений НКРС, Государственной инспекции связи, ГП «Украинский государственный центр радиочастот». Планируется обнародовать результаты работы Комиссии в 2009 году и очертить основные приоритетные задачи регуляторной деятельности на 2010 год. Презентация состоится 7 апреля в 11-00.

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Министр по вопросам ЖКХ Украины Александр Попов проведет селекторное совещание по вопросам организации безотлагательных мер по благоустройству территорий, итогов прохождения отопительного сезона и определения задач подготовки к следующей зиме. По окончании совещания А.Попов ответит на вопросы журналистов.

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