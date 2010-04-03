Янукович создал Комитет по подготовке в Украине Евро-2012

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Соответствующий Комитет, говорится в указе, создан «с целью обеспечения согласованного осуществления мер для безотлагательного улучшения ситуации по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Комитет по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 создан как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, который его и возглавил.

В соответствии с документом, очередные заседания Комитета по Евро-2012 проводятся не реже одного раза в квартал, председатель Комитета имеет право созывать внеочередные заседания.

В состав Комитета по Евро-2012 вошли премьер-министр Николай АЗАРОВ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ, председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, министр экономики Василий ЦУШКО и другие.

Этим же указом В.ЯНУКОВИЧ ликвидировал Координационный совет по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и Центр по вопросам безопасности и правопорядка.