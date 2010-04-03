Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал Политический совет при Президенте Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.

Также В.ЯНУКОВИЧ своими указами ликвидировал еще ряд органов. В частности, Национальный конституционный совет; Национальную комиссию по укреплению демократии и утверждению верховенства права; Совет общественности; Координационный совет по вопросам государственной службы, Координационный совет по проблемам ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и наркомании; Координационный совет по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине; Национальный совет по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка»; Комиссию по разработке и комплексному решению вопросов реализации государственной политики в сфере рационального использования и охраны земель; Консультативный совет по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий; Национальный совет по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления; Национальный совет по вопросам культуры и духовности; Совет по вопросам этнонациональной политики; Национальный совет по вопросам здравоохранения населения; Национальный совет по вопросам становления и развития молодежи; Национальный совет по вопросам физической культуры и спорта; Национальный совет по вопросам науки, инноваций и устойчивого развития Украины; Межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия коррупции; Национальную комиссию по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли; Экспертную группу по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи в гражданских и уголовных делах; Межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО; Комиссию по разработке проекта Концепции реформирования системы органов Министерства внутренних дел; Межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил; Межведомственную экспертную группу по вопросам развития рынков капитала в Украине; Рабочую группу по разработке концепции совершенствования законодательства по вопросам приватизации; Рабочую группу по подготовке предложений по развитию местного самоуправления; Рабочую группу по вопросам строительства доступного жилья; Межведомственную рабочую группу по вопросам ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, государственных закупок и регистрации лекарственных средств.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ своим распоряжением ликвидировал Совет по вопросам создания культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал».