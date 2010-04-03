Янукович ликвидировал центр по евроинтеграции

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал Национальный центр по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Текст соответствующего указа размещен на его официальном сайте.

Соответственно, В.ЯНУКОВИЧ освободил Владимира ГОРБУЛИНА от исполнения обязанностей председателя Национального центра по вопросам евроатлантической интеграции Украины.

Кроме того, Президент подписал Указ «Об оптимизации деятельности по разработке научных принципов национальной безопасности Украины», которым ликвидирован Институт проблем национальной безопасности и Национальный институт проблем международной безопасности.

Этим же указом создана Комиссия по прекращению деятельности Института проблем национальной безопасности и Комиссия по прекращению деятельности Национального института проблем международной безопасности.

Председателями этих Комиссий назначены директор Института проблем национальной безопасности Владимир ГОРБУЛИН и директор Национального института проблем международной безопасности Александр ВЛАСЮК.

Обеим Комиссиям поручено завершить ликвидацию Институтов в трехмесячный срок.

Этим же указом возложено научное сопровождение осуществления Президентом, Советом национальной безопасности и обороны полномочий в сфере обеспечения национальной безопасности Украины на Национальный институт стратегических исследований.