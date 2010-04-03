БЮТ может поддержать реформы нового правительства

Если курс реформ нового украинского правительства будет совпадать с задекларированными Конституцией идеологическими позициями, то депутаты БЮТ их поддержат.

Об этом заявила народный депутат от БЮТ, и.о. председателя парламентского комитета по вопросам государственного и регионального строительства Ольга БОДНАР в комментарии для «Зеркала недели» (№ 13 (793) 3 - 9 апреля 2010).

«Власть взяла тайм-аут. Обещает пакет реформ. Мы тоже взяли паузу. Нам нужно посмотреть, что же будет предложено стране этой «командой реформаторов», якобы готовой идти на непопулярные реформы», - сказала депутат.

При этом она подчеркнула, что не исключает поддержки парламентской фракцией БЮТ ряда реформ, инициированных новым правительством.

«Если все эти реформы будут совпадать с задекларированными Конституцией идеологическими позициями, то мы будем их поддерживать», - заявила О.БОДНАР.

По мнению депутата, оппозиция должна дать власти шанс показать свои преференции и стратегические планы касательно спорных вопросов государственного курса.

«Нужно дать возможность теперешней власти показать, с чем она пришла. Для начала кабинет АЗАРОВА должен представить парламенту Программу внутренней и внешней политики Украинского государства. Когда мы увидим, какие Украину ожидают вектора, что власть имеет в виду, когда хочет поставить памятник Сталину на территории Украины или объединить три республики в союз нерушимый, зачем им Таможенный союз… Тогда можно уже будет послушать правительство, которое объявило себя реформаторским. Думаю, сто дней им на это хватит с головой», - заявила депутат.