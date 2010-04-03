На Пасху в Украине дождь

Завтра, 4 апреля, в Украине сохранится переменная облачность, местами небольшой дождь.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в южной части и западных областях преимущественно без осадков. В восточной части ночью и утром туман. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с.

Температура ночью будет составлять 0-5° тепла, днем 11-16°, в южных областях местами 17-20° тепла; в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на южный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° тепла, днем 11-16°, в Киеве - ночью 3-5° тепла, днем 13-15°.