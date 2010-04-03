Административную реформу правительство начнет с ревизии

Реализация полномасштабной административной реформы будет поэтапной, но ее успешное завершение является ключевым фактором для эффективного функционирования государственного механизма.

Об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ изданию «Зеркало недели» (№ 13 (793) 3 - 9 апреля 2010).

«Первый этап - институциональная реформа. Сначала - точное определение функций и количества министерств. Потом - выделение регуляторных функций (комитеты, департаменты, их классификация и подчиненность). Все это отражено в предложениях Главгосслужбы и это давно работает в европейских странах», - констатировал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Далее, по мнению министра юстиции, необходимо будет провести изменения в системе госслужбы.

«Второй этап - реформа государственной службы. Вероятно, вы помните, что в 2006 году Кабмин ЯНУКОВИЧА разработал этот закон и подал его в ВР. Но наше правительство изгнали. Тем не менее, после досрочных выборов мы снова представили этот закон в парламент. В момент, когда мы искали точки соприкосновения с БЮТ, этот закон был принят в первом чтении (сентябрь 2008-го). Но Юлия Владимировна постоянна в своих непостоянствах и уже в октябре передумала. Закон был провален», - отметил министр.

При этом он подчеркнул, что от успеха админреформы зависит эффективность функционирования всего государственного механизма.