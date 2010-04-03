Главное на 3 апреля

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ создал Комитет по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.

Соответствующий Комитет, говорится в указе, создан «с целью обеспечения согласованного осуществления мер для безотлагательного улучшения ситуации по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу”.

Комитет по подготовке и проведению в Украине Евро-2012 создан как консультативно-совещательный орган при Президенте Украины, который его и возглавил.

В соответствии с документом, очередные заседания Комитета по Евро-2012 проводятся не реже одного раза в квартал, председатель Комитета имеет право созывать внеочередные заседания.

В состав Комитета по Евро-2012 вошли премьер-министр Николай АЗАРОВ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, министр культуры и туризма Михаил КУЛИНЯК, глава Администрации Президента Сергей ЛЁВОЧКИН, министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ, председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, министр экономики Василий ЦУШКО и другие.

Этим же указом В.ЯНУКОВИЧ ликвидировал Координационный совет по подготовке и проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и Центр по вопросам безопасности и правопорядка.

Арбитражный суд в Стокгольме вынес промежуточное решение по поводу исковых требований «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» в размере 2 млрд. долл., обязав «Нафтогаз» вернуть истцу 197 млн. долл.

Об этом сообщает "Зекрало недели" со ссылкой на свои источники (№ 13 (793) 3-9 апреля).

Как сообщалось, первый иск «РосУкрЭнерго» к «Нафтогазу» был подан в апреле 2008 года. В январе 2009 года «РосУкрЭнерго» подала еще три иска против «Нафтогаза» в Арбитражный институт в Стокгольме. В свою очередь «Нафтогаз» подал четыре отдельных встречных иска к «РосУкрЭнерго».

Все иски по этому спору объединены в одно дело, которое рассматривается в Арбитражном институте при Торговой палате Стокгольма.

Через два месяца будет подготовлена и предоставлена на рассмотрение Президенту Украины новая редакция пакета антикоррупционных законов взамен того, который должен был вступить в силу 1 января 2011 года.

Об этом заявил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ изданию «Зеркало недели» (№ 13 (793) 3 - 9 апреля 2010).

«Через два месяца будет новая редакция (пакета антикоррупционных законов), которая будет предложена Президенту. И члена избиркома не будут привлекать к ответственности только за то, что он пошел работать в комиссию, не уволившись с прежнего места работы», - заявил министр.

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ высказал мнение, что теперешняя редакция данного законодательного пакета имела крайне низкое качество и, в некоторых случаях, скорее, стимулировала коррупцию.

«В очередной раз могу засвидетельствовать, что эти законы в принятой редакции направлены на содействие коррупции в правоохранительных органах и ограничение конституционных прав граждан», - сказал министр.

Наибольший уровень инфляции в январе-феврале т.г. по отношению к соответствующему периоду 2009 года среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) зафиксирован в Украине (11,3%), а наименьший - в Киргизии (1,8%).

Об этом сообщается на сайте Межгосударственного статистического комитета СНГ.

Годовой уровень инфляции в среднем по странам СНГ в январе-феврале 2010 г. по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. составил 8%.

По данным комитета, в Армении инфляция составила 8,2%, в России - 7,6%, в Казахстане - 7,4%, в Беларуси - 6,2%, в Таджикистане - 5,4%, в Молдове - 4,4%.

Владимир МАНЖОСОВ избран председателем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом УНИАН сообщила член Нацсовета Лариса МУДРАК.

По ее словам, вчера, 2 апреля, состоялось заседание Нацсовета по телевидению и радиовещанию, на котором шестью голосами из шести собравшихся была поддержана кандидатура В.МАНЖОСОВА.

Несмотря на заявления заместителя главы Росимущества Юрия МЕДВЕДЕВА о 300 социальных и промышленных объектах на территории Украины, на которые претендует РФ, в данный момент документы на право собственности поданы лишь на 78 объектов.

Об этом заявил председатель Фонда государственного имущества Украины Александр РЯБЧЕНКО в комментарии для «Зеркала недели».

По его информации, согласно украинско-российским договоренностям, для урегулирования спорных имущественных вопросов необходимо было подавать установленный перечень документов, подтверждающий право собственности той или иной стороны на объекты, находящиеся вне ее территории.

«Украинская сторона подала документы на 18 объектов, и по ним была подтверждена собственность в России на восемь, в том числе на имущественный комплекс Посольства Украины в Москве. Россияне подали документов на 78 объектов, из них подтверждено право собственности на 13 объектов, а также на долевое участие в строительстве и финансирование еще четырех объектов», - сообщил председатель ФГИУ, добавив, что «это точные цифры на сегодняшний день, по крайней мере, для нас».

При этом А.РЯБЧЕНКО сообщил, что общий перечень объектов, на которые претендует Россия исходя из соглашения между Украиной и Российской Федерацией о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности, которое было подписано 15 января 1993 года, значительно шире.

«Украинская и российская стороны обменялись перечнями объектов, на которые они претендуют в соответствии с Соглашением. Украинская сторона включила в свой перечень 71 объект социально-культурной сферы и 48 - производственной, расположенных на территории РФ; российская сторона - 189 объектов социально-культурной сферы и 64 - производственной, расположенных в Украине», - сообщил руководитель ФГИУ.

(УНИАН)