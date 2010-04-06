ДАЙДЖЕСТ СМИ за 6 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Россия претендует на 300 украинских объектов», в котором пишет - Россия надеется, что с приходом к власти Виктора Януковича ускорится процесс оформления прав собственности на 300 объектов в Украине. В Киеве заявляют: безоговорочно объекты отдавать никто не собирается…

http://delo.ua/vlast/politika/rossija-pretenduet-na-300-obektov-nedvizhimosti-139167/

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Также «Дело» в материале «Портнов принял предложение Януковича» пишет - Президент назначил «бютовца» Андрея Портнова заместителем главы своей администрации. На новой должности экс-депутат займется судебной реформой…

http://delo.ua/vlast/politika/portnov-prinjal-predlozhenie-janukovicha-139166/

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«Дело» в материале «Закрытые акционерные общества обяжут раскрывать свои данные» пишет – Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) 2 апреля опубликовала на своем сайте проект положения, которое может кардинально поменять ситуацию с раскрытием информации закрытыми и частными акционерными обществами (ЗАО и ЧАО)…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/zakrytye-akcionernye-obcshestva-objazhut-raskryvat-svoi-dannye-139163/

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Издание «Экономические известия» в материале «Яан Хейн: «Какие могут быть отношения между клопом и слоном? Могут, причем взаимовыгодные» подает интервью посла Эстонии в Украине, который рассказал изданию о перспективах сотрудничества наших стран…

http://eizvestia.com/state/full/4195055

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Также «Экономические известия» в публикации «Алчевский синдром Киева» пишет - в первый месяц деятельности новой власти общественность не услышала ни единого слова о реформах в ТЭК…

http://eizvestia.com/markets/full/4195075

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«Газета по-киевски» в материале «В киевских водоемах гниет мертвая рыба» пишет – сошел лед, и стали видны последствия суровой зимы: рыба в большинстве своем ее не перенесла, задохнувшись под 50-сантиметровым слоем льда. Потери плавают кверху брюхом в каждом озере, речушке, водоеме…

http://mycityua.com/articles/city/2010/04/06/064630.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Газ покупаем уже по $320» пишет – с 1 апреля российский газ должен подорожать для Украины на $15—25 или до $320—330 за 1000 куб.м, — сообщил пресс-секретарь НАК «Нафтогаз» Виталий Землянский. Точная цифра будет известна до конца этой недели…

http://www.segodnya.ua/news/14127658.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Москва переезжает» пишет – в марте число зарегистрированных сделок с московскими квартирами резко выросло и превзошло докризисный уровень. Цены стоят, ипотека потихоньку возвращается — люди используют ситуацию, чтобы поменять жилье, объясняют эксперты. Но новостройкам это мало помогает…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/06/230513

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Издание «Известия» в публикации «Обама сбил цены на нефть» пишет - американский президент Барак Обама принял решение, которое может изменить расклад на мировом нефтяном рынке, а значит - отразиться и на России. США начинают разведку запасов углеводородов на своем атлантическом шельфе…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140414/

(УНИАН)