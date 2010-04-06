Украинские политики должны работать на национальный интерес

Председатель политсовета партии "Наша Украина" Вера УЛЬЯНЧЕНКО считает, что БЮТ и Партия регионов занимаются "мелочными делами", а не защищают национальные интересы государства.

По это УНИАН сообщили в пресс-службе "Нашей Украины".

"Украинские политики должны были бы не гнаться за мелочной выгодой, не торговать интересами Украины и не сговариваться за спиной украинского народа, а работать на национальный интерес собственной страны. Пасхальные праздники должны напомнить всем украинским политикам, что история и общество будут оценивать их деятельность не по мелочным "тридцатисеребрениковыми" делами, а по реальным достижениям в пользу украинских национальных интересов. Это в равной мере касается и власти, и оппозиции. И хуже всего в этой ситуации для страны – мелочность устремлений как политиков, которые пришли к власти, так и тех, кто пытается монополизировать звание оппозиционера", – заметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Председатель политсовета "Нашей Украины" напомнила, что Партия регионов во время выборов обещала проведение экономических реформ и улучшение жизни людей. "Вместо этого страна видит формирование коалиции и правительства в обход Конституции, отбрасывая возможности для диалога и понимания и в парламентском зале, и в обществе. При этом власть избегает разъяснений конкретных проблем, которые унаследовала от правительства ТИМОШЕНКО, отказывается от обсуждения путей их решения", - добавила она.

В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что вместо предложений относительно реформ раздаются антиукраинские заявления, принимаются решения, которые угрожают национальной безопасности. "В частности, в языковой политике. И досаднее всего – демонстрируется готовность жертвовать украинскими национальными интересами уже на первых проблемных переговорах с российской стороной – относительно пересмотра газовых соглашений. Такие шаги власти создают естественные основания для критики со стороны оппозиции и указания на надлежащий способ решения государственных вопросов", - уточнила председатель политсовета "Нашей Украины".

"Однако в последние недели сложилась непонятная ситуация, когда голос "Нашей Украины", которая высказывает предметные замечания власти, звучит фактически в пустоте. Эта пустота создана молчанием других сил, которые называют себя оппозиционными или даже претендуют на монопольное звание "единственно правильного" оппозиционера. В частности, Юлия ТИМОШЕНКО по своей привычке избежала личной оценки наиболее принципиальных вопросов. Среди них – попытки нынешней власти торговать национальными интересами в обмен на умозрительное снижение цены на газ; антиукраинские высказывания вице-премьера Владимира СЕМИНОЖЕНКО; решение министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА о лишении статуса государственного экзамена по украинскому языку", - считает В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По ее словам, БЮТ вместо реагирования на действия власти беспокоится о перераспределении парламентских комитетов и даже блокирует в связи с этим работу парламента. "Такое взаимное поведение ПР и БЮТ показывает: они не изменили своего поведения, логика которого заключалась в получении личных и узкопартийных дивидендов в ущерб интересам страны. Это выглядит сюрреализмом и верхом безответственности на фоне той ситуации, до которой довели страну эти политические силы, поочередно то возглавляя Кабинет министров, то блокируя работу парламента. На этом фоне не вызовут удивления сообщения о попытках нового объединения ПР и БЮТ – явного или неявного, – целью которого будет распределение власти и собственности в стране при удовлетворении интересов большого соседнего государства как возможного гаранта этого объединения", - добавила председатель политсовета "Нашей Украины".