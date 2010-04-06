ГЛАВНОЕ на 6 апреля (день)

Хроника дня

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Завтра ожидается небольшой дождь

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков, только в западной, а утром и днем и в южной части небольшой дождь, в Крыму умеренный.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°, в Закарпатье до 18°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

В Киевской области в среду ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Финансы

НБУ: Курс гривни на межбанке в марте укрепился на 0,76%

Курс гривни относительно доллара США на межбанковском валютном рынке за месяц укрепился на 0,76% - до 7,9183 грн./долл. США, а наличной гривни по операциям продажи долларов США - на 1,33%, до 7,9072 грн./долл. США.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, изменения официального курса гривни отображали колебание ее котировок на межбанковском рынке - за марта национальная валюта укрепилась доллара США на 0,81%, до 7,9250 грн./долл. США, а относительно евро - на 0,86%, до 10,6845 грн./евро. К российскому же рублю гривня девальвировала на 1,51%, до 2,6989 грн./10 российских рублей.

Нацбанк отмечает, начиная со второй половины февраля, на межбанковском рынке наблюдается доминирование валютного предложения, которое способствует укреплению гривни с одновременным приближением ее официального курса к рыночным котировкам относительно иностранных валют. В НБУ данную ситуацию объясняют, в первую очередь, ростом валютных поступлений в интересах резидентов в виде экспортной выручки, инвестиций, а также кредитов и депозитов. При этом имеет место уменьшение платежей по внешним долговым обязательствам перед нерезидентами.

Также указывается, что в таких условиях Нацбанк получил возможность активизировать покупку иностранной валюты, накапливая международные резервы. Благодаря этому в марте их объем увеличился почти на 1 млрд. долл. США и превысил 25 млрд. долл. Приведенной динамике международных резервов не помешала поддержка Нацбанком платежей НАК «Нафтогаз Украины» по его внешними контрактами.

Банки массово снижают ставки по депозитам

В условиях дальнейшей стабилизации рынка банки массово снижают процентные ставки по депозитам с целью снизить стоимость ресурсов.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее информации, в период с 29 марта по 2 апреля процентные ставки по вкладам физических лиц продолжили свое падение. Так, средняя ставка по депозитам в национальной валюте сроком на 1 месяц упала на 0,98 пункта, сроком на 3, 6 и 12 месяцев – на 0,6 пункта. Процентные ставки по вкладам в иностранной валюте снизились за неделю в среднем на 0,5 пункта.

Как сообщила эксперт, процентные ставки по депозитам в гривне сейчас такие: на срок 1 месяц – от 11 до 18% годовых, на 3 месяца – от 15,25 до 20%, на 6 месяцев – от 16 до 21%, на 12 месяцев – от 16 до 22%. По вкладам в долларах США процентные ставки следующие: на срок 1 месяц – от 4 до 9,5% годовых, на 3 месяца – от 5 до 11,1%, на 6 месяцев – от 5,5 до 11,7%, на 12 месяцев – от 6 до 12,3%. Ставки по депозитам в евровалюте находятся в таких пределах: по вкладам на срок 1 месяц – от 2,5 до 9%, на 3 месяца – от 2,25 до 10,25%, на 6 месяцев – от 2,5 до 11%, на 12 месяцев – от 2,75% до 11,5%.

Транспорт

Концерн «Антонов» продвигает Аны на рынок Латинской Америки

ГАК «Антонов» рассчитывает на продвижение самолетов Ан на рынок Латинской Америки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Антонова».

Согласно сообщению, ряд соответствующих договоренностей были достигнуты на выставке FIDAE’2010, которая прошла в Чили 23-28 марта т.г., с представителями промышленных предприятий, авиакомпаний и военных ведомств стран Латинской Америки. В частности, согласована возможность участия компаний Чили, Аргентины и Перу в кооперации по производству и обслуживанию самолетов «Антонов». При этом был подписан меморандум о взаимопонимании с исполнительным директором завода ENAER (Чили) Педро Баскуньяном ХАРОЙ, а также протокол переговоров с исполнительным директором Авиакосмической промышленной палаты Аргентины, директором компании Laviasa Раулем ПАЗОМ, которым предусматривается решение комплекса вопросов по лизингу, покупке и производству самолетов Ан.

Согласно сообщению, участники выставки отметили потенциал регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148 и его транспортных вариантов, самолетов Ан-74, легких транспортных Ан-32, которые могут найти широкое применение в странах Латинской Америки.

МАУ открыла новый прямой рейс Киев–Алматы

5 апреля авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила свой первый прямой регулярный рейс из Киева в Алматы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, начиная с 5 апреля, авиакомпания МАУ будет выполнять рейс Киев-Алматы два раза в неделю – по понедельникам и четвергам, а из Алматы в Киев – по вторникам и пятницам. С 8 июня частотность рейсов увеличится до трех в неделю – по понедельникам, вторникам и четвергам из Киева, и по вторникам, средам и пятницам из Алматы. Рейсы выполняются на самолетах нового поколения «Боинг-737» с двумя классами обслуживания: бизнес и экономическим. Время в полете – пять часов.

«Открывая новый рейс Киев - Алматы - Киев, наша авиакомпания продолжает расширять свою маршрутную сеть на Восток. Мы рассматриваем это направление как стратегическое с точки зрения выравнивания существующего дисбаланса между восточным и западноевропейским векторами авиаперелетов из Украины. Обеспечение транзита через главные воздушные ворота страны позволит максимально использовать выгодное географическое положение Украины и генерировать дополнительные пассажиропотоки через Киев», – отметил директор по развитию маршрутной сети авиакомпании МАУ Денис АНТОНЮК.

Строительство

Hilton в Киеве приобрели Фуксманн и Роднянский

В конце марта т.г. завершилась сделка по совместному приобретению Борисом ФУКСМАННОМ и Александром РОДНЯНСКИМ 50% доли в проекте по строительству пятизвездочной гостиницы Hilton, а также ряда жилых апартаментов класса «люкс» в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе юридической компании Magisters, выступившей юридическим советником в данной сделке.

Согласно сообщению, новые акционеры опосредованно приобрели по 25% в строящемся объекте и собираются активно участвовать в реализации данного проекта, всячески способствуя скорейшему введению гостиницы в эксплуатацию.

Данная сделка получила одобрение Антимонопольного Комитета Украины, а также компании Hilton International, которая, как планируется, будет оператором данной гостиницы.

Архитектурный проект, разработанный в киевском филиале лондонского бюро John Seifert Architects, также предусматривает, помимо гостиницы, строительство ряда жилых апартаментов класса «люкс».

Общая стоимость проекта составляет около 150 млн. долл.

Агро

В Украине сократилось использование минеральных удобрений на 16%

В Украине в 2009 г. сократилось использование минеральных удобрений на 16%, по сравнению с 2008 г., до 0,89 млн. тонн минеральных удобрений в перерасчете на действующее вещество.

Об этом сообщает ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) с ссылкой на данные Госкомстата.

Согласно сообщению, Украина нарушила позитивную тенденцию к увеличению использования минеральных удобрений, которая наблюдалась с 2000 года.

По словам эксперта аграрных рынков Украинского клуба аграрного бизнеса Андрея Товстопята, если в 2000-2001 годах в Украине минеральные удобрения вносились на 25-30% общей посевной площади, то в 2008 году этот показатель вырос до 69%. В связи с финансовыми затруднениями сельхозпроизводителей в 2009 году доля удобренных посевов составила уже 63%.

Главой правления «Винницамолоко» назначен Рилик

Наблюдательный совет ОАО «Винницамолоко» назначил Главой правления «Винницамолоко» назначен Максима РИЛИК вместо Натальи БЕЛЫХ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении предприятия.

Согласно сообщению, экс-глава правления Н.БЕЛЫХ акциями общества не владеет.