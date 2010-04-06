Анонс на 7 апреля

Планируется визит Президента Украины Виктора Януковича в Республику Казахстан.

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Пресс-конференция по результатам финансовой деятельности компании ДТЭК за 2009 год. Компания также представит итоги производственной деятельности ДТЭК, основные события в области управления персоналом и корпоративной социальной ответственности в 2009 году и стратегию развития компании. Участники: Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК; Юрий Рыженков, исполнительный директор ДТЭК; Всеволод Старухин, директор по финансам ДТЭК; Сергей Кордашенко, директор по управлению персоналом и корпоративным коммуникациям ДТЭК.

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Заседание Кабинета министров Украины.

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Пресс-конференция в Нацдепозитарии.

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Состоится презентация Годового отчета Национальной комиссии по вопросам регулирования связи Украины за 2009 год. В работе примут участие председатель и члены НКРС, руководители структурных подразделений НКРС, Государственной инспекции связи, ГП «Украинский государственный центр радиочастот». Планируется обнародовать результаты работы Комиссии в 2009 году и очертить основные приоритетные задачи регуляторной деятельности на 2010 год.

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11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная Второму ежегодному Украино-Кувейтскому бизнес форуму «Новые рынки - Новые возможности», который будет проходить 22-24 мая 2010 года в г. Эль-Кувейт, Государство Кувейт. Официальный организатор мероприятия - компания UDC Holding. Цель пресс-конференции - информирование об Украино-Кувейтском бизнесе форуме - 2010, развитие Интернет-ресурса «Арабско-украинский форум экономического сотрудничества» (www.arabia-ukraine.com) и освещение новых тенденций в экономических отношениях между Украиной и странами арабского мира. Участник: генеральный директор UDC Holding Леонид Богданов (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Бизнес под ключ» - новая услуга от правоохранительных органов?”. 8 февраля 2010 года состоялся рейдерский захват ресторана «Бакинский бульвар» при участии правоохранительных органов и спецподразделений. Невзирая на то, что никаких правовых оснований находиться на самовольно занятом земельном участке у рейдеров нет - не установленные физические лица и вооруженная охрана до сих пор находятся на земельном участке, принадлежащем основателю ресторана «Бакинский бульвар» Н.Ахундову. Об основном течении событий и о состоянии конфликта сегодня расскажут участники пресс-конференции: Тамелла Ахундова директор ООО «Бакинский бульвар»; Агия Ахундова, адвокат, ООО «Юридические традиции»; Ирина Ганчар, юрист, ООО «Юридические традиции»; Гюльмамедов Акиф Чаркез оглы, председатель ВОО «Конгресс «Конгресс азейбарджанцев Украины»; Мохлат Гусейнов, председатель Конгресса азейбарджанцев мира; Тамара Корх, директор Трипольской специальной общеобразовательной школы-интерната 1-2 степеней (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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Пресс-конференция главы КОГА Анатолия Присяжнюка на тему „Проблемы и перспективы социально-экономического развития Киевской области”.

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Состоится II Всеукраинский форум пекарей Украины, на котором будут обсуждаться вопросы: условия сотрудничества хлебопекарских предприятий с торговыми сетями, предложения по урегулированию вопроса на законодательном уровне; проблемы маркировки хлебобулочных и кондитерских изделий с обозначением «ГМО» и «Без ГМО»; создание конфедерации профсоюзных организаций АПК в Украине. По результатам форума состоится пресс-конференция с участием: ген.директора ОАО «Киевхлеб» В.Череды, президента Всеукраинской ассоциации пекарей В.Слабовского, вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Б. Шестовпалова, вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Ю.Трындюка.

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13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Строительной компании «Контакт-инвест» посвященная введению Жилищного Комплекса «Виктория» по адресу пр.Победы 121 в эксплуатацию. Планируется рассмотреть темы, касающиеся не только инвесторов жилищного комплекса, но и более широких кругов инвесторов заинтересованных недвижимостью. В т.ч. вопрос эксплуатации, предоставления жилищно-коммунальных услуг и проблем, которые стоят перед эксплуатирующими организациями, гарантийные обязательства застройщика. Также будут рассматриваться темы, касающиеся перспектив рынка первичного жилья, ценовой динамики и проблем, стоящих перед застройщиками (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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ПЕРЕНЕСЕНО НА НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ - Состоится публичное представление проекта государственного бюджета на 2010 год. В мероприятии примет участие министр финансов Украины Федор Ярошенко и его заместители.

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Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии проведенной работы по уборке придомовых территорий, вывозу мусора, благоустройстве парков и скверов, благоустройстве районов города Киева и ремонту дорог. Председатель - Киевский городской председатель Леонид Черновецкий.

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Официальная пресс-конференция, посвященная деятельности представительства компании Messe Frankfurt GmbH на территории Украины, а также двадцать первой ведущей международной выставке в автомобильной промышленности - Automechanika. Учасники пресс-конференции одновременно будут аккредитированы на выставку Automechanika 2010.

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Львов посетит делегация УЕФА во главе с президентом УЕФА Мишелем Платини. Прилет делегации УЕФА предварительно запланирован на 11.00. После прилета Мишель Платини ознакомится с состоянием реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов» и осмотрит строительную площадку стадиона к Евро-2012 во Львове.После завершения осмотра аэропорта и стадиона, Мишель Платини заслушает презентацию принимающего города во львовском Дворце Потоцкого, после чего запланирован брифинг для СМИ. После завершения встречи с журналистами - вылет из Львова в Донецк.

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