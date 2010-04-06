МЧС: паводок и ледоход по Днепру находятся под контролем

В МЧС заверяют, что паводковая ситуация и ледоход по Днепру находятся под контролем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил министр по чрезвычайным ситуациям Нестор ШУФРИЧ.

«Мы сегодня можем констатировать, что ледоход и процессы регулирования льда теплоходами ледокольного типа в Киевском водохранилище себя оправдали. Ледоходная ситуация находится под контролем… Нам удалось добиться, чтобы ледоход в Десне и Днепре не совпали во времени», - сказал Н.ШУФРИЧ, отметив при этом, что через 4-5 дней ожидаются пики прохождения воды через Припять, через 10-15 дней – в верховьях Днепра, и несколько позднее - по Десне.

По словам Н.ШУФРИЧА, сегодня удается максимально уменьшить ледовое покрытие в Киевском водохранилище, чтобы дать возможность его сброса через сливные стоки ГЭС без возможного повреждения стоков и мостовых переходов через Днепр в Киеве.

Министр отметил, что уменьшение в результате сброса уровня воды в Киевском водохранилище даст возможность во время паводка принять «адекватное количество воды». Тем не менее, пока что продолжает существовать опасность подтопления столичных Осокорков, Гидропарка, Гнедина и Вишенок Бориспольского района.

Что касается возможности подтопления Подола в Киеве, то на сегодняшний день, по словам Н.ШУФРИЧА, ситуация более оптимистична, нежели неделю назад, в частности, перелива защитных дамб не будет. Тем не менее, немалую роль в пропуске поступающей воды должны сыграть водосливные системы Подола, сказал министр.

При этом он отметил, что на сегодняшний день несколько настораживает ситуация на юге Украины, в частности, на Дунае, поскольку необходимо учитывать ситуацию с таянием снега в румынских Карпатах.

В связи с этим, как подчеркнул Н.ШУФРИЧ, все подразделения МЧС в этом регионе продолжают находиться в повышенной готовности.