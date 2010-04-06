Янукович подчеркнул, что СНБО должен возобновиться

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что в кратчайшие сроки Совет национальной безопасности и обороны Украины должен стать эффективно работающим органом, который будет координировать работу власти в соответствующей сфере.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил, открывая сегодня заседание обновленного состава СНБО.

“СНБО в кратчайшие сроки должен превратиться в дееспособный орган, который координирует работу власти в секторе безопасности и обороны. Имитация работы или ее игнорирование – недопустимы. Все, кто по должности входят в состав Совета, обязаны принимать активное и регулярное участие в его деятельности”, – подчеркнул Президент.

Глава государства констатировал: за последние годы деятельность СНБО имела фрагментарный и несистемный характер. “С одной стороны, кризис власти и противостояние президента и правительства фактически нивелировали работу Совета как координационного органа. С другой, непоследовательность политического курса, особенно в вопросах внешней политики, превратили СНБО во второстепенную и маловлиятельную структуру”, – отметил Президент, добавив, что СНБО фактически стал жертвой борьбы за власть, и, как результат, произошел упадок сектора безопасности и обороны Украины.

Президент напомнил об ощутимых процессах деградации украинской армии, отсутствии системного национального мониторинга экологических и техногенных угроз, критическом состоянии сферы социальной безопасности, ярким свидетельством чего стала эпидемия “свиного гриппа”, завязанная на “политиканстве и нескоординированности действий власти”.

“Вопрос здравоохранения, охраны труда, предупреждения техногенных и экологических катастроф – на сегодня один из приоритетов в нашей работе”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Говоря о нынешних вызовах, стоящих перед Советом национальной безопасности и обороны, Президент отдельно напомнил, что сегодня в стране идет сложный бюджетный процесс, одним из ключевых вызовов которого является “неподъемная” цена на газ. Глава государства отметил, что эффективный ответ на этот вопрос должен быть найден в ближайшее время – уже в апреле.

В.ЯНУКОВИЧ особо отметил огромную ответственность СНБО в контексте реализации в стране системных реформ.

“Безусловно, своевременное выявление и предупреждение рисков, которые негативно влияют на развитие социально-экономических, политических, этнокультурных процессов, или подрывают обороноспособность страны, сегодня становится самым главным фактором, от которого зависит успешность нового курса системных реформ”, – сказал он.

Президент подчеркнул, что как председатель СНБО берет под личный контроль роботу Секретариата СНБО.

“Профессионализм и ответственность, деполитизация работы и преодоление бюрократизации – это мои главные требования. Я буду требовательным к каждому”, – резюмировал В.ЯНУКОВИЧ.