Главное на 6 апреля (вечер)

Новости ТЭК

НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в марте этого года российский газ.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил представитель пресс-центра НАК «Нафтогаз Украины».

«Рассчитались в полном объеме», - сказал он.

При этом представитель пресс-центра не уточнил сумму платежа за потребленный в марте природный газ.

НАК "Нафтогаз Украины" по решению Стокгольмского суда должна выплатить компании «РосУкрЭнерго» 197 млн. долл. по иску 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК.

При этом в пресс-службе уточнили, что соответствующее решение суда было принято на прошлой неделе, а сумма выплаты почти в 7 раз ниже заявленной в иске – 1,4 млрд. долл.

Украина в ближайшие дни подготовит предложения России относительно возможностей снижения цены на российский газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом договорились главы двух государств Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи 5 апреля в Москве.

Сегодня Президент Украины дал задание премьер-министру Николаю АЗАРОВУ вместе с руководителями топливно-энергетического комплекса подготовить такие предложения для России, говорится в сообщении.

Также, отмечают в пресс-службе главы государства, В.ЯНУКОВИЧ намерен обсудить газовые вопросы с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ во время визита в Казахстан, который запланирован на 7 апреля.

“Мы будем искать союзников и выходить на наших российских партнеров с конкретными предложениями”, – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Украина, соглашаясь на участие России в модернизации национальной газотранспортной системы, теряет возможность снизить «газовую» зависимость от РФ, появившуюся благодаря подписанию с ЕС весной прошлого года декларацию о модернизации украинской ГТС.

Об этом пишет польская Gazeta Wyborcza.

Издание назвало анонсированные украинским премьер-министром Николаем АЗАРОВОМ переговоры об участии россиян в модернизации ГТС «радикальным поворотом в политике Киева», напомнив, что реализация Брюссельской декларации способствовала бы реальной интеграции Украины с ЕС.

«Фактически, это договоренность была первым шагом для объединения украинских и европейских энергетических сетей и интеграции Украины с ЕС», - отмечается в публикации.

Издание отмечает, что изменение схемы поставок было бы выгодно как получающему около 80% импортного газа через украинскую ГТС Евросоюзу, так и самой Украине.

«Киев мог бы защищаться от претензий «Газпрома», которые не отвечают европейскому законодательству, которое, среди прочего, предусматривает прозрачное установление транзитных ставок. После модернизации ГТС Киев мог бы уменьшить импорт газа из РФ, поскольку не нужно было бы столько технического газа для подержания давления в трубе. «Газпром» также не мог бы обвинять украинцев в воровстве газа», - написала газета.

Gazeta Wyborcza отметила, что россияне очень остро критиковали подписанную Украиной декларацию, добиваясь своего участия в принятии решений по модернизации украинской ГТС, которую им теперь, фактически, предлагают украинские власти.

«Этого как раз хотела Москва», - отмечается в публикации.

Министерство угольной промышленности Украины рассчитывает привлечь на капитальное строительство и техническое переоснащение государственных угледобывающих предприятий в 2010 году 5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО, выступая на пленуме ЦК профсоюза работников угольной промышленности.

По его словам, в проекте Госбюджета-2010 на эти нужды будет предусмотрено 1,3 млрд. грн., остальные средства планируется привлечь в качестве инвестиций, за счет оптимизации расходов государственного угольного сектора, а также кредитов, которые будут привлекаться под государственные гарантии. При этом министр отметил, что Минфин уже предварительно согласовал закладывание в бюджет средств для предоставления государственных гарантий под будущие кредиты.

Кроме того, Ю.ЯЩЕНКО сообщил, что предварительно в проект бюджета 2010 года заложен объем государственной поддержки по себестоимости угольной промышленности в объеме 6,2 млрд. грн.

Министр отметил, что привлечение данных средств в развитие отрасли позволит переломить ситуацию по сокращению угледобычи и стабилизировать государственный угледобывающий сектор. В частности, сообщил Ю.ЯЩЕНКО, министерство прогнозирует, что в 2010 году государственные угледобывающие предприятия увеличат добычу рядового угля на 1,8%, или на 0,7 млн. тонн, до 39,1 млн. тонн.

Ю.ЯЩЕНКО также добавил, что в настоящее время министерство приступило к формированию долгосрочного стратегического плана развития государственного угольного сектора, основным заданием которого является достижение к 2012 году докризисных объемов угледобычи (2007 года).

Финансы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обсудил с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ вопрос подготовки и принятия проекта Государственного бюджета на 2010 год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства по итогам традиционной еженедельной рабочей встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА.

В частности, Президент поинтересовался, что уже сделано и что осталось сделать правительству, чтобы Верховная Рада как можно скорее начала рассмотрение проекта бюджета-2010.

«Хотелось бы знать, как выглядит проект этого бюджета, чтобы мы предварительно сознательно рассмотрели его слабые места, и что нам за это время необходимо решить», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, он хорошо понимает степень разрушения хозяйства, которое унаследовали от предшественников нынешнего правительства, отсутствие средств.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что именно поэтому хотел бы услышать от премьер-министра, каким образом будут решаться социальные вопросы, как будут проходить весенне-полевые работы и т. п.

Президент также сообщил Н.АЗАРОВУ, что во время вчерашнего визита в Москву обсуждал с российской стороной газовые вопросы. «С нашей стороны есть инициатива, от их – есть желание рассмотреть наши предложения. Поэтому давайте не будем затягивать время, и вместе с руководителями топливно-энергетического комплекса разрабатывайте соответствующие предложения. В истории нашей работы у нас не было такого, чтобы мы не находили решения. И в данном случае мы не можем сидеть. Нам надо действовать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он также добавил, что газовая проблематика, безусловно, будет присутствовать и на его переговорах с Президентом Казахстана Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ.

В свою очередь, Н.АЗАРОВ отметил, что главной проблемой в работе над проектом бюджета текущего года является расчет макроэкономических показателей, и, соответственно, расчет доходов и расходов государства. И в этом контексте, сказал он, цена на газ для Украины является действительно определяющим фактором, от которого зависит рентабельность работы в первую очередь химической промышленности и горно-металлургического комплекса, а также нормальное функционирование предприятий жилищно-коммунальной сферы.

«Очевидно, что при цене на газ в 330 долларов за тысячу кубов химпром остановится, а горно-металлургическая отрасль будет работать с минусовой рентабельностью. Поэтому, соответственно, не будет и бюджетных поступлений», - подчеркнул глава правительства.

По словам Н.АЗАРОВА, за цены на голубое топливо в 330 долларов США за тысячу кубометров НАК «Нафтогаз», обремененный предыдущими долгами, будет иметь кассовый разрыв почти в 60 млрд. грн. «Это недопустимо для бюджета, ведь его общий дефицит исчисляется, в том числе, с учетом дефицита НАК. Мы работали над этими проблемами, и сейчас хотим получить ответы от наших российских партнеров на те сигналы, которые Президент и правительство Украины направляли российской стороне относительно ценовой ситуации на этот год», - подчеркнул он.

Как сказал Н.АЗАРОВ, это даст возможность сверстать бюджет текущего года с учетом нормализации работы отечественной промышленности и, соответственно, повышения социальных стандартов.

Объем вкладов (взносов) членов кредитных союзов (КС) на депозитных счетах за 2009 год сократился на 25% и составил 2,959 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг, размещенном на сайте ведомства.

Согласно сообщению, сумма кредитов, выданных членам КС, в 2009 году сократилась на 30% – до 3,909 млрд. грн.

Общие активы КС по итогам прошлого года сократились на 30,5% – до 4,218 млрд. грн.

В январе-феврале 2010 года количество зарегистрированных КС сократилось с 755 до 734 (на конец 2008 года – 829).

Фонд государственного имущества (ФГИ) за январь-март 2010 года получил от приватизации 124 млн. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, за указанный период Фонд госимущества также получил 136,2 млн. грн. от аренды, 45,7 млн. грн. поступлений от дивидендов.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9140/7,9250 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9150/7,9230 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 7,9215/7,9245 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,924 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2704/0,2709 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2705/0,2708 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2705/0,2707 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,32 рублей за доллар (+0,1280).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3400/1,3495 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6195/10,6375 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,6145/10,6290 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH составили 10,6200/10,6280 грн./евро.

Транспорт и связь

Без учета курсовых разниц и реализации валюты, чистый убыток "Укртелекома" в 2009 году составил 366,7 млн. грн. против 498,6 млн. грн. в 2008 году. Об этом сообщили УНИАН в компании.

Финансовый результат от операционной деятельности за 2009 год составил 36,1 млн. грн. убытков против 127,5 млн. грн. в предыдущем году.

Финансовый результат от обычной деятельности составил 456,4 млн. грн. убытков против 1 528,4 млн. грн. в 2008 году.

Согласно сообщению, убыточность компании «объясняется, в первую очередь, уменьшением доходов от предоставления услуг фиксированной связи», что вызвано замещением фиксированной связи услугами мобильной связи других операторов. Мобильная связь удобнее в использовании и во многих случаях дешевле, чем фиксированная, что приводит к сокращению трафика по всем направлениям.

На убыточность компании влияет также то, что компания - единственный оператор связи, которая предоставляет убыточные общедоступные телекоммуникационные услуги местной телефонной связи, телеграфной связи и проводного вещания, не получая при этом компенсации от государства.

Объем доходов компании от всех видов деятельности за 2009 год, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, составил 8 411,8 млн. грн., что на 2,9% больше, чем в 2008 году.

Из них доходы (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составляют 8 138,1 млн. грн., что на на 1,3% больше 2008 гожа, в том числе компанией предоставлено услуг связи на сумму 8 061,6 млн. грн. — на 3% больше предыдущего года. Рост состоялся за счет прироста доходов от предоставления услуг компьютерной связи на 400 млн. грн., повышения тарифов на услуги местной связи. На 92 млн. грн. увеличены доходы от предоставления услуг мобильной связи.

Объем других операционных доходов - 184,7 млн. грн., или на 8,8% больше 2008 года. Рост других операционных доходов состоялся за счет увеличения доходов от сдачи в аренду активов - 143,6 млн. грн. против 118,4 млн. грн. в предыдущем году.

Объем финансовых доходов - 58,2 млн. грн. или на 64,1% меньше 2008 года, в связи с уменьшением остатков на счетах.

Объем расходов, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, составил 7 524,4 млн. грн., что на 1,1% больше 2008 года, в том числе расходы операционной деятельности - 7 153 млн. грн., что на 20 млн. грн. меньше объема 2008 года.

Финансовые расходы - 330,8 млн. грн. Увеличение на 85 млн. грн. связано с ростом курса валют и, соответственно, увеличением процентов за пользование валютным кредитом.

Другие расходы - 71,1 млн. грн., или на 5,9% меньше предыдущего года.

Компания понесла 1,4 млн. грн. чрезвычайных расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В бюджет и внебюджетные фонды оплачено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 2 186,2 млн. грн.

По состоянию на 01.01.2010 г., дебиторская задолженность за товары, работы, услуги компании составляет 1 057 млн. грн., в сравнении с началом 2009 года состоялось увеличение задолженности по следующим категориям потребителей: по бюджету - на 60 млн. грн., по населению - на 19,4 млн.

Фонд государственного имущества Украины повторно объявил конкурс по продаже 100% пакета акций ОАО "Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" (НАУ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций составляет 19 млн. 15 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение просроченной задолженности ОАО перед бюджетом в размере 6 млн. 288 тыс. грн. на протяжении 1 года с момента перехода права собственности на пакет акций, недопущение появления новой просроченной задолженности, уменьшение дебиторской задолженности, обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

Конкурс по продаже акций ОАО «Авиакомпания "Национальные авиалинии Украины" состоится через 50 дней со дня его объявления (31 марта).

Сельское хозяйство

Уровень рентабельности сельского хозяйства в 2009 году составил 12,9%, что соответствует показателю 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинской аграрной конфедерации (УАК) со ссылкой на данные Госкомстата.

Согласно сообщению, в отрасли растениеводства прибыльность уменьшилась с 19,6% до 16,4% из-за снижения эффективности производства зерновых культур и рапса. Вместе с тем, а отрасли животноводства рентабельность выросла с 0,1% до 5,4% за счет повышения эффективности производства свинины.

В УАК отмечают, что в 2009 году наблюдалось значительное увеличение эффективности производства сахарной свеклы и подсолнечника – до 36,7% и 41,7% – за счет повышения цен.

(УНИАН)