Янукович назначил четырех председателей ОГА

Указы размещены на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ряд председателей областных государственных администраций. Тексты соответствующих указов размещены на официальном сайте главы государства. Так, председателем Тернопольской областной государственной администрации назначен Ярослав СУХОЙ, председателем Черкасской ОГА - Сергей ТУЛУБ, председателем Винницкой ОГА - Владимир ДЕМИШКАН, председателем Сумской ОГА - Юрий ЧМЫРЬ. Как сообщал УНИАН, Я.СУХОЙ, С.ТУЛУБ, В.ДЕМИШКАН и Ю.ЧМЫРЬ сейчас являются народными депутатами от Партии регионов.

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