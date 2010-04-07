В Украину прибывает президент УЕФА Платини

В Украину сегодня с двухдневным визитом прибывает высшее руководство УЕФА во главе с президентом УЕФА Мишелем ПЛАТИНИ.

Как сообщал УНИАН, делегация УЕФА посетит Львов, Донецк, Харьков и Киев.

В состав делегации, кроме М.ПЛАТИНИ, входят вице-президент УЕФА Мариос ЛЕФКАРИТИС, директор по коммуникациям УЕФА Александр ФУРТУА, руководитель исполнительного офиса УЕФА Кевин ЛЯМУР, исполнительный директор компании UEFA Events SA Дэвид ТЕЙЛОР, директор по операционным вопросам компании UEFA Events SA Мартин КАЛЛЕН, коммерческий директор Евро-2012 и компании UEFA Events SA Филипп МАГРАФ.

По словам руководителя пресс-службы Львовского городского совета Андрея МОСКАЛЕНКО, прилет делегации УЕФА во Львов предварительно запланирован сегодня на 11.00. После прилета М.ПЛАТИНИ ознакомится с состоянием реконструкции ГП «Международный аэропорт «Львов» и осмотрит строительную площадку стадиона к Евро-2012.

После завершения осмотра аэропорта и стадиона М.ПЛАТИНИ заслушает презентацию принимающего города во львовском Дворце Потоцкого, после чего запланирован брифинг для СМИ.

Из Львова делегация улетает в Донецк.