ДАЙДЖЕСТ СМИ за 7 апреля

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украина обогатит Америку ураном», в котором пишет - накануне визита президента Януковича в Вашингтон СНБО принял решение о передаче США последних запасов высокообогащенного урана…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/ukraina-obogatit-ameriku-uranom-139213/

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Также «Дело» в материале «Главой Укрэксимбанка поставят человека Клюевых» пишет - Кабмин намерен сменить руководство Укрэксимбанка. Место нынешнего предправления Виктора Капустина, скорее всего, займет Денис Киреев, член набсовета этого банка…

http://delo.ua/dengi/banki/v-ukreksimbanke-kadrovye-perestanovki-139164/

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«Дело» в материале «Цены на сахар поползли вниз» пишет – ажиотажный рост цен на сахар завершился. По состоянию на сегодняшний день цена белого песка в опте составляет около 7 тыс. грн. за тонну. Таким образом, стоимость сахара чуть более чем за месяц упала на четверть…

http://delo.ua/biznes/rynki/ceny-na-sahar-vniz-139207/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Договор ушел из большого порта» пишет - высший хозяйственный суд принял решение, которое может привести к пересмотру существующих договоров аренды имущества в портах. В конце марта суд расторг договор аренды имущества Одесского морского торгового порта со стивидорной компанией "Новотех-Терминал" и передал имущество в аренду компании "Айронимпекс-Украина". Смена арендатора не была согласована ни с Минтранссвязи, ни с ФГИ, что создает прецедент для быстрого пересмотра аналогичных договоров, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1350123

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«Коммерсант-Украина» в материале «Нафтогаз» учится европейскому праву» пишет – RоsUkrEnergo (RUE) удалось одержать первую победу в споре с НАК "Нафтогаз Украины" в Арбитражном суде Стокгольма. Суд обязал НАК погасить $197 млн. долга за газ, поставленный RUE в 2008 году. Эксперты отмечают, что, хотя решение формально не влияет на ход дальнейших разбирательств между компаниями, оно может подтолкнуть "Нафтогаз" к поиску компромисса с RUE…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1350114

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«Газета по-киевски» в материале «Комсомольцы» дали трещину» пишет – не успели еще утихнуть страсти по крушению памятника основателям Киева, как в столице начал разваливаться еще один монумент поздней советской эпохи…

http://mycityua.com/articles/life/2010/04/07/060011.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Фундамент Десятинной церкви может уничтожить вода» пишет – фундамент первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви — под угрозой разрушения! Под тяжестью снега в начале весны рухнул стеклянно-металлический «саркофаг», который защищал места раскопок - их, напомним, здесь вели с 2005 года…

http://www.segodnya.ua/news/14128016.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Конфискации не будет» пишет – в РФ

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/04/07/230657

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Издание «Известия» в публикации «Оборонная инициатива» пишет - по статистике, 40% оборонных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) в России оказываются под сукном. Премьер-министр Владимир Путин распорядился провести комплексный аудит в этой области и как можно быстрее сделать оргвыводы…

http://www.izvestia.ru/economic/article3140505/

(УНИАН)