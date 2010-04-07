Ущерб озеру Донузлав от затопления корвета составил 843 тыс. грн.
Оценка Минприроды
«Следствием (затопления) стало загрязнение поверхности озера общей площадью 5500 квадратных метров. Рассчитаны убытки за загрязнение нефтепродуктами водной среды, которые составили 843 тыс. 350 грн.», - говорится в сообщении Министерства охраны окружающей природной среды Украины, размещенном на его официальном сайте.
Специалисты подготовили «претензию о возмещении убытков».
Судно «Измаил» как металлолом черных и цветных металлов принадлежит компании, которая находится в Днепропетровске, заявляет Минприроды.
Как сообщал УНИАН, 28 марта корвет затонул во время демонтажа агрегатов, который проводили сотрудники днепропетровской фирмы в районе военного городка в поселке Новоозерное.
1 апреля заместитель директора по научной работе Института биологии южных морей национальной Академии наук Украины Александр БОЛТАЧЕВ заявил, что утечка льяльных вод - вод с нефтепродуктами - с судна может «серьезно осложнить экологическую ситуацию» в районе Донузлава.
2 апреля крымское управление МЧС сообщило, что угрозы для экологии акватории Черного моря и озера Донузлав нет. Место затопления корвета обработано абсорбентом. Экологические чиновники ведут мониторинг ситуации.
Донузлав является самым глубоким озером на Крымском полуострове. Его площадь составляет 48 квадратных километров.