Ущерб озеру Донузлав от затопления корвета составил 843 тыс. грн.

Ущерб озеру Донузлав в Крыму, причиненный в результате затопления при разборе на металл списанного корвета, оценивается в 843 тыс. грн.

«Следствием (затопления) стало загрязнение поверхности озера общей площадью 5500 квадратных метров. Рассчитаны убытки за загрязнение нефтепродуктами водной среды, которые составили 843 тыс. 350 грн.», - говорится в сообщении Министерства охраны окружающей природной среды Украины, размещенном на его официальном сайте.

Специалисты подготовили «претензию о возмещении убытков».

Судно «Измаил» как металлолом черных и цветных металлов принадлежит компании, которая находится в Днепропетровске, заявляет Минприроды.

Как сообщал УНИАН, 28 марта корвет затонул во время демонтажа агрегатов, который проводили сотрудники днепропетровской фирмы в районе военного городка в поселке Новоозерное.

1 апреля заместитель директора по научной работе Института биологии южных морей национальной Академии наук Украины Александр БОЛТАЧЕВ заявил, что утечка льяльных вод - вод с нефтепродуктами - с судна может «серьезно осложнить экологическую ситуацию» в районе Донузлава.

2 апреля крымское управление МЧС сообщило, что угрозы для экологии акватории Черного моря и озера Донузлав нет. Место затопления корвета обработано абсорбентом. Экологические чиновники ведут мониторинг ситуации.

Донузлав является самым глубоким озером на Крымском полуострове. Его площадь составляет 48 квадратных километров.