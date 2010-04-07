КС завтра обнародует решение о легитимности коалиции

Завтра, 8 апреля, Конституционный Суд Украины обнародует решение относительно легитимности созданной коалиции в Верховной Раде Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Соответствующее решение будет обнародовано в 14.00 по представлению 68 народных депутатов Украины.

Как сообщал УНИАН, 9 марта Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в ст. 61 Закона Украины «О Регламенте Верховной Рады Украины». По закону, коалиция депутатских фракций - это сформированное по результатам выборов и на основе согласованных политических позиций объединение депутатских фракций, народных депутатов, в которое входит большинство народных депутатов конституционного состава Верховной Рады.

11 марта в парламенте было объявлено о создании коалиции депутатских фракций «Стабильность и реформы». В ее состав вошли фракции Партии регионов, КПУ, Блока Литвина, а также отдельные народные депутаты.

В тот же день в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление народных депутатов от Партии регионов о конституционности положений статьи 61 Регламента Верховной Рады Украины.