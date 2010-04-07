Литвин: Нужно окончательно решить вопрос границы

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН подчеркивает необходимость окончательно решить вопрос границы между Украиной и Беларусью.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал сегодня в Санкт-Петербурге во время встречи с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Борисом БАТУРОЙ.

Стороны обсудили вопрос двусторонних отношений и координации усилий относительно участия в межпарламентских объединениях. «Здесь нам важно иметь общую позицию», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что «хорошим знаком развития нашего сотрудничества будет окончательное решение вопросов границы между Украиной и Беларусью». Это, по его мнению, будет способствовать развитию экономических и культурных связей между обеими странами. Также украинская сторона ожидает позитивного рассмотрения в белорусском парламенте других межгосударственных документов.

Как прозвучало во время встречи, еще одним весомым толчком к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества будет встреча на высшем уровне. По словам руководителя украинского парламента, типичной в наших отношениях стала «поддержка друг друга и не стремление подняться за счет другой стороны».

Стороны отметили позитивные сдвиги в торговой сфере: речь идет об увеличении объемов товарооборота с начала нынешнего года на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина и Беларусь выражают также общую заинтересованность в развитии аграрного сектора экономики.

Б.БАТУРА выразил благодарность украинской стороне за поддержку в вопросе участия в Восточноевропейском партнерстве.

Как сообщалось, В.ЛИТВИН 6-8 апреля находится с визитом в Санкт-Петербурге (Российская Федерация), где принимает участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ (МПА СНГ).