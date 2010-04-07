Великобритания. В марте-2010 выросли индексы деловой активности PMI CIPS в строительном секторе и в обрабатывающей промышленности
10:38, 07 апреля 2010Разное
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Великобритания. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в Великобритании вырос до 53,1 пункта.
Великобритания. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в Великобритании вырос до 57,2 пункта
Комментарий. Англичане, наравне с американцами верят, что кризис их покинул.
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