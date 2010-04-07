Великобритания. В марте-2010 выросли индексы деловой активности PMI CIPS в строительном секторе и в обрабатывающей промышленности

10:38, 07 апреля 2010
Разное
0

Великобритания. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в Великобритании вырос   до 53,1 пункта.

Великобритания. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в Великобритании вырос до 57,2 пункта

Комментарий. Англичане, наравне с американцами верят, что кризис их покинул.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter