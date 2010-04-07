Еврозона/Германия/Франция/Италия: индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности растут

Еврозона. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в странах Еврозоны вырос до 56,6 пункта.

Германия. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в Германии вырос до 60,2 пункта.

Франция. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности во Франции вырос до 56,5 пункта.

Италия. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в Италии вырос до 53,7 пункта.

Комментарий. Европейцы, наравне с американцами, полны надежд на лучшее и просто не хотят верить в плохое.