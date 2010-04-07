Еврозона/Германия/Франция/Италия: индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности растут
10:39, 07 апреля 2010Разное
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Еврозона. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в странах Еврозоны вырос до 56,6 пункта.
Германия. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в Германии вырос до 60,2 пункта.
Франция. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности во Франции вырос до 56,5 пункта.
Италия. В марте 2010 года индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в Италии вырос до 53,7 пункта.
Комментарий. Европейцы, наравне с американцами, полны надежд на лучшее и просто не хотят верить в плохое.
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